獨家》台中知名冰淇淋店疑稀釋漂白水當飲用水 3顧客1員工送急診

3顧客、1員工疑喝到稀釋漂白水送急診。（記者許國楨攝）

2025/07/29 13:50

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一間知名連鎖冰淇淋店驚傳離譜食安事件！昨（28）日中午12點半左右，一名顧客（以下簡稱A男）帶著孩子前往店內用餐，因口渴向店員索取白開水，沒想到一喝下肚竟感覺刺鼻異味，接著喉嚨刺痛、連呼吸都不舒服，驚覺「這水有問題！」

A男立即向店員反映，對方一聽神色大變，趕緊陪同就醫，沒想到店內還有另外一對年輕情侶也喝下同樣的「白開水」，3人一同被救護車送往台中醫院急診，更離奇的是，店員聽到A男向醫師描述「喝了怪味水」的症狀時，當場臉色鐵青，也表示自己剛才因好奇也喝了一口，隨即掛號急診成為第4位「中招者」。

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A男說，經初步診斷為「攝入稀釋漂白水，屬腐蝕性鹼類物質中毒反應」，幸好劑量極小，經抽血、打針及初步藥物治療後，4人無生命危險，他接受治療至下午4點多才出院返家，但仍感吞嚥疼痛，進食時如灼傷，今天更出現聲音沙啞「燒聲」、喉嚨腫脹等後遺症。

A男表示，至今店家仍未正面回應與道歉，僅要消費者自行觀察身體狀況，他已向消保官提出投訴；據了解，以往曾有餐廳員工將稀釋漂白水放入水瓶作為清潔用途，另名員工誤以為是飲用水提供給客人，導致客人喝下後，出現喉嚨痛等症狀，被診斷為急性中毒，需住院觀察的案例，但此案發生原因為何仍待進一步釐清。

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