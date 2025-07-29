為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    汐止遠雄廣場設海洋戲水樂園 盛夏消暑親子同樂

    汐止遠雄戶外廣場規劃了大型「海洋戲水樂園」，以鯨魚造型的氣墊溜滑梯為主題，搭配清涼水池，受到親子喜愛。（圖為汐止遠雄廣場提供）

    汐止遠雄戶外廣場規劃了大型「海洋戲水樂園」，以鯨魚造型的氣墊溜滑梯為主題，搭配清涼水池，受到親子喜愛。（圖為汐止遠雄廣場提供）

    2025/07/29 13:51

    〔記者俞肇福／新北報導〕新北市汐止iFG遠雄廣場8月2日到8月10日止，一連2週的週六、週日，將推出「FUN夏好時光」夏日戲水節，集結戲水體驗、親子對抗賽、泡泡秀及室內文創市集等多元內容。相關報名詳情請上iFG遠雄廣場粉絲專頁與官方網站查詢https://www.facebook.com/iFGSquare/

    汐止iFG遠雄戶外廣場規劃了大型「海洋戲水樂園」，以鯨魚造型的氣墊溜滑梯為主題，搭配清涼水池，讓孩子們盡情戲水。限定12歲以下兒童報名參加，並採分時段控管人數，保障現場安全與秩序。另外還有「海上競速賽」與「海底尋寶樂」，孩子們在鯨魚造型坐騎上展開衝刺奪旗挑戰，或於水池中尋找藏寶。

    另外，每週六亦規劃「泡泡互動DIY體驗」，並設有精采的「泡泡魔法秀」表演，邀請全家觀賞奇幻視覺盛宴。同步推出的「FUN夏體驗營」則與KEY OF KID金鑰創鑄與EAGLE'S LAB益科思攜手合作，自8月2日到23日，每週六在3樓共學教室舉行；課程內容橫跨科學、美學與創意實作寓教於樂，適合喜愛探索與手作的學齡兒童報名參與。

    1樓室內「藝想花園」也同步推出主題手作文創市集，結合在地品牌與親子手作攤位，提供參與民眾逛市集、體驗DIY的選擇。報名辦法請至iFG遠雄廣場粉絲專頁與官方網站查詢https://www.facebook.com/iFGSquare/

    汐止遠雄戶外廣場規劃了大型「海洋戲水樂園」，圖為小朋友在鯨魚造型坐騎上戲水。（圖為汐止遠雄廣場提供）

    汐止遠雄戶外廣場規劃了大型「海洋戲水樂園」，圖為小朋友在鯨魚造型坐騎上戲水。（圖為汐止遠雄廣場提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播