汐止遠雄廣場設海洋戲水樂園 盛夏消暑親子同樂

汐止遠雄戶外廣場規劃了大型「海洋戲水樂園」，以鯨魚造型的氣墊溜滑梯為主題，搭配清涼水池，受到親子喜愛。（圖為汐止遠雄廣場提供）

2025/07/29 13:51

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市汐止iFG遠雄廣場8月2日到8月10日止，一連2週的週六、週日，將推出「FUN夏好時光」夏日戲水節，集結戲水體驗、親子對抗賽、泡泡秀及室內文創市集等多元內容。相關報名詳情請上iFG遠雄廣場粉絲專頁與官方網站查詢https://www.facebook.com/iFGSquare/。

汐止iFG遠雄戶外廣場規劃了大型「海洋戲水樂園」，以鯨魚造型的氣墊溜滑梯為主題，搭配清涼水池，讓孩子們盡情戲水。限定12歲以下兒童報名參加，並採分時段控管人數，保障現場安全與秩序。另外還有「海上競速賽」與「海底尋寶樂」，孩子們在鯨魚造型坐騎上展開衝刺奪旗挑戰，或於水池中尋找藏寶。

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另外，每週六亦規劃「泡泡互動DIY體驗」，並設有精采的「泡泡魔法秀」表演，邀請全家觀賞奇幻視覺盛宴。同步推出的「FUN夏體驗營」則與KEY OF KID金鑰創鑄與EAGLE'S LAB益科思攜手合作，自8月2日到23日，每週六在3樓共學教室舉行；課程內容橫跨科學、美學與創意實作寓教於樂，適合喜愛探索與手作的學齡兒童報名參與。

1樓室內「藝想花園」也同步推出主題手作文創市集，結合在地品牌與親子手作攤位，提供參與民眾逛市集、體驗DIY的選擇。報名辦法請至iFG遠雄廣場粉絲專頁與官方網站查詢https://www.facebook.com/iFGSquare/。

汐止遠雄戶外廣場規劃了大型「海洋戲水樂園」，圖為小朋友在鯨魚造型坐騎上戲水。（圖為汐止遠雄廣場提供）

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