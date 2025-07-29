為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    去年仍未成形 屏東大潭打造滯洪池見效

    大潭滯洪池去年尚未成形。（記者陳彥廷攝）

    大潭滯洪池去年尚未成形。（記者陳彥廷攝）

    2025/07/29 14:03

    〔陳彥廷／屏東報導〕颱風竹節草復活後，在台灣興風作浪還降下大雨，屏東縣長周春米今天視察去年凱米造成嚴重災情的東港大潭，現場也從原本工地已搖身一變成發揮功能的滯洪池，周春米強調，極端氣候颱風成形速度及降雨量常超乎預期，近年在總統賴清德支持下，屏東推動約30億排水工程，補足過去因預算不足而延宕的建設，牛埔溪下游的相關排水渠道拓寬就是其一。

    受西南氣流與低壓帶影響，屏東縣進入強降雨高風險期，縣長周春米今天先前往鹽埔鄉大仁滯洪池後，即趕到中屏東的崁頂鄉溪洲溪排水崁頂支線護岸及東港鎮大潭社區。

    屏東縣政府簡報指出，大潭社區則是因為地處低窪，去年凱米颱風後，獲得總統賴清德的允諾，爭取到全縣共4個易淹地區的治水工程共33億。

    周春米到場檢視滯洪池及抽水設施運作情形，去年在總統賴清德前來勘災時仍是工地的大潭滯洪池，已在縣政府水利處的努力下，打造成為完整的滯洪池，效率驚人，這也在丹娜斯颱風中發揮作用。

    周春米指出，縣府共規劃增設地下箱涵576公尺、雨水調節池及抽水站房，以提升排水及防洪能力，工程自2023年12月開工，目前已完成地下箱涵210公尺，雨水調節池及抽水站房皆施作完成，至今實際進度達78.63%，超前預定的71.75%，預計明年2月完工，完工後將有效改善社區積淹水問題。

    大潭滯洪池去年尚未成形，如今已可發揮作用。（記者陳彥廷攝）

    大潭滯洪池去年尚未成形，如今已可發揮作用。（記者陳彥廷攝）

    周春米視察大潭滯洪池及抽排水設施。（記者陳彥廷攝）

    周春米視察大潭滯洪池及抽排水設施。（記者陳彥廷攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播