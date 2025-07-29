去年仍未成形 屏東大潭打造滯洪池見效

大潭滯洪池去年尚未成形。（記者陳彥廷攝）

2025/07/29 14:03

〔陳彥廷／屏東報導〕颱風竹節草復活後，在台灣興風作浪還降下大雨，屏東縣長周春米今天視察去年凱米造成嚴重災情的東港大潭，現場也從原本工地已搖身一變成發揮功能的滯洪池，周春米強調，極端氣候颱風成形速度及降雨量常超乎預期，近年在總統賴清德支持下，屏東推動約30億排水工程，補足過去因預算不足而延宕的建設，牛埔溪下游的相關排水渠道拓寬就是其一。

受西南氣流與低壓帶影響，屏東縣進入強降雨高風險期，縣長周春米今天先前往鹽埔鄉大仁滯洪池後，即趕到中屏東的崁頂鄉溪洲溪排水崁頂支線護岸及東港鎮大潭社區。

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屏東縣政府簡報指出，大潭社區則是因為地處低窪，去年凱米颱風後，獲得總統賴清德的允諾，爭取到全縣共4個易淹地區的治水工程共33億。

周春米到場檢視滯洪池及抽水設施運作情形，去年在總統賴清德前來勘災時仍是工地的大潭滯洪池，已在縣政府水利處的努力下，打造成為完整的滯洪池，效率驚人，這也在丹娜斯颱風中發揮作用。

周春米指出，縣府共規劃增設地下箱涵576公尺、雨水調節池及抽水站房，以提升排水及防洪能力，工程自2023年12月開工，目前已完成地下箱涵210公尺，雨水調節池及抽水站房皆施作完成，至今實際進度達78.63%，超前預定的71.75%，預計明年2月完工，完工後將有效改善社區積淹水問題。

大潭滯洪池去年尚未成形，如今已可發揮作用。（記者陳彥廷攝）

周春米視察大潭滯洪池及抽排水設施。（記者陳彥廷攝）

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