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    「硼」不可添加在食品中 高雄農改場：精準使用可讓作物頭好壯壯

    作物常使用的硼元素肥料包括硼砂（左）及硼酸，皆為白色粉末顆粒。（高雄農改場提供）

    作物常使用的硼元素肥料包括硼砂（左）及硼酸，皆為白色粉末顆粒。（高雄農改場提供）

    2025/07/29 13:38

    〔記者楊媛婷／台北報導〕硼不可添加在食品中，不過硼是作物生長時不可缺少的微量元素之一，但若用太多，又會導致植生理障礙進而影響產量，農業部高雄農改場提供每項作物生長時所需要的硼用量，籲農民精準使用，讓作物頭好壯壯。

    許多農民都會使用硼元素肥料，高雄場表示，對作物生長扮演重要角色，包括參與氮的代謝及鉀的運輸，硼元素和鈣結合有助作物的細胞壁生成，作物也需要硼幫助開花授粉，以提高結果率，硼也可增強作物抗旱及抗病能力，如果硼用不夠，就容易造成生理障礙，進而影響品質，但如果硼用過量，過猶不及反而會對植株有傷害，進而影響植株生長態勢，如導致葉片黃化焦枯等，導致產量下降。

    高雄場表示，每項作物所需要的硼用量都不同，並且硼砂可以搭配肥料一起使用，短期作物與雜糧每分地使用量為0.5-1.0公斤，長期採收作物的使用量則以每分地1-2公斤為佳，也提醒土壤酸鹼值也會影響作物對硼等其他微量元素吸收，因此土壤的酸鹼值最好維持在5.5-7.0之間為佳，全國各農業試驗改良場所皆有提供檢驗土壤服務。

    木瓜缺硼果實表現畸形。（高雄農改場提供）

    木瓜缺硼果實表現畸形。（高雄農改場提供）

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