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    嘉義朴子豪雨淹成「水樂園」 黑皮狗歡樂踩水爆紅吸數十萬人朝聖

    嘉義朴子一隻黑狗在雨中興奮踩水的影片在網路上爆紅。（本報合成，@lucia_940806授權提供）

    嘉義朴子一隻黑狗在雨中興奮踩水的影片在網路上爆紅。（本報合成，@lucia_940806授權提供）

    2025/07/29 23:18

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣昨天（28日）因大豪雨導致多處淹水，朴子市災情尤為嚴重，不少居民為水患疲於奔命。然而，一段黑狗在街頭中歡樂戲水的影片，意外成為社群亮點，讓網友在雨中陰霾裡找到一絲療癒。

    一名網友昨在「Threads」分享，朴子市街道積水成河，一隻黑狗開心地在水中奔跑跳躍，四肢用力拍打水面濺起水花，耳朵與尾巴隨著節奏擺動，彷彿置身狗狗版的水上樂園。旁邊一名小朋友看得開心，也興奮地朝狗狗潑水互動，氣氛輕快逗趣。

    原Po笑稱，「朴子淹水 你好像最開心」隨後還分享黑狗叼著一隻鴨或鵝造型玩偶的影片，開玩笑說：「誰家的鴨（還是鵝）離家出走了，砸摳帶回家了。」

    貼文曝光後短短一天吸引超過285萬次瀏覽、18萬人按讚，網友紛紛留言回應，「第一次看到這麼大的游泳池，希望大家平安」、「Happy happy dog ~歡迎加入水狗探險隊」、「狗狗：最喜歡淹水啦～還有鴨鴨玩具可以撿回家」；也有飼主曬出自家寵物在雨中戲水或跳進水池的影片，笑翻一票人。

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