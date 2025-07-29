豪雨延後侵襲？ 高雄湧逛街人潮 消費者曝心聲

漢神巨蛋湧現用餐人潮。（記者洪定宏攝）

2025/07/29 13:24

〔記者洪定宏／高雄報導〕受西南氣流影響，氣象署啟動大規模豪雨示警，高市府宣布今天停班停課，但上午風雨小，各大百貨照常營業，消費者紛紛外出用餐，美食街湧現人潮。不過，陳姓消費者說：「不期待賺到1天豪雨假，但盼不要有災情！」

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」示警，預計今天午後開始，水氣將快速增多，中南部降雨範圍擴大、轉強、時間拉長，並可能出現持續性降雨或短時強降雨的狀況。南方海域那一大團對流雲系，一旦整塊灌進來，對中南部的衝擊恐怕不是能輕忽承受的。

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高市府昨晚強調，受到西南氣流及低壓帶影響，恐為南部帶來致災性豪雨，緊急成立豪雨應變中心一級開設，並宣布因預估雨量已達停班課標準，7月29日高雄停班停課。

不過，今天上午高雄的雨勢小，各大百貨公司照常營業，陳先生開車載家人到漢神巨蛋用餐，將近中午12點，鼎泰豐排隊人潮依舊，至少必須等候80分鐘，所以選擇其他餐廳。他說：「不期待賺到1天豪雨假，但盼不要有災情！」

住家緊鄰捷運站的李小姐選擇到新光三越左營店及大遠百逛街、用餐，因為這2家百貨公司與捷運站連通，無須出站，不會淋雨。她也希望大家不要心存僥倖，準備沙包等防災工作，仍不可輕忽。

新光三越左營店的用餐人潮。（記者洪定宏攝）

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