為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    豪雨延後侵襲？ 高雄湧逛街人潮 消費者曝心聲

    漢神巨蛋湧現用餐人潮。（記者洪定宏攝）

    漢神巨蛋湧現用餐人潮。（記者洪定宏攝）

    2025/07/29 13:24

    〔記者洪定宏／高雄報導〕受西南氣流影響，氣象署啟動大規模豪雨示警，高市府宣布今天停班停課，但上午風雨小，各大百貨照常營業，消費者紛紛外出用餐，美食街湧現人潮。不過，陳姓消費者說：「不期待賺到1天豪雨假，但盼不要有災情！」

    臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」示警，預計今天午後開始，水氣將快速增多，中南部降雨範圍擴大、轉強、時間拉長，並可能出現持續性降雨或短時強降雨的狀況。南方海域那一大團對流雲系，一旦整塊灌進來，對中南部的衝擊恐怕不是能輕忽承受的。

    高市府昨晚強調，受到西南氣流及低壓帶影響，恐為南部帶來致災性豪雨，緊急成立豪雨應變中心一級開設，並宣布因預估雨量已達停班課標準，7月29日高雄停班停課。

    不過，今天上午高雄的雨勢小，各大百貨公司照常營業，陳先生開車載家人到漢神巨蛋用餐，將近中午12點，鼎泰豐排隊人潮依舊，至少必須等候80分鐘，所以選擇其他餐廳。他說：「不期待賺到1天豪雨假，但盼不要有災情！」

    住家緊鄰捷運站的李小姐選擇到新光三越左營店及大遠百逛街、用餐，因為這2家百貨公司與捷運站連通，無須出站，不會淋雨。她也希望大家不要心存僥倖，準備沙包等防災工作，仍不可輕忽。

    新光三越左營店的用餐人潮。（記者洪定宏攝）

    新光三越左營店的用餐人潮。（記者洪定宏攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播