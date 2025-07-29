用AI學生比老師有自信 中小學生常用2種AI來自中國

親子天下教育創新中心攜手光寶文教基金會與台積電文教基金會，啟動「接軌全球 AI素養普及計畫」。（圖由親子天下教育創新中心提供）

2025/07/29 13:37

〔記者林曉雲／台北報導〕AI人工智慧時代，親子天下今（29）日發布「全國國中小學師生AI素養大調查」結果指出，9成以上國中小學老師和學生皆使用過AI，7成老師和5成學生在教室課堂中使用，但令人擔憂是，學生最常使用的5種AI工具，有2種來自中國的小愛同學、DeepSeek，且當AI產出有錯誤時，僅39.8%學生認為使用者要負責。

調查回收5991份小學中、高年級與國中生有效問卷，731份有效教師問卷，發現學生普遍比老師們有自信，自認為完全了解AI的學生占22.7%，遠大於認為完全了解AI的老師12.1%；有自信能好好使用AI的學生占71.2%，但有自信能好好使用AI的老師僅55.4%；至於對AI素養課程的需求，師生都呈現高度興趣，希望優先學習「分辨AI產出的內容是否正確」、「如何駕馭AI 而不是被AI控制」。

請繼續往下閱讀...

為回應對AI素養教育之需求，親子天下教育創新中心攜手光寶文教基金會與台積電文教基金會，啟動「接軌全球 AI素養普及計畫」，引進麻省理工學院（MIT）RAISE辦公室與跨國教育非營利組織 i2Learning共同發展的全球Day of AI倡議活動與AI素養課程，將MIT RAISE開發的AI入門系列課程調整、本土化為適合台灣的中文教材內容，並將中文內容提供給加入Day of AI的全球100多國使用，協助提升台灣的國際能見度，並宣布成立跨領域「AI素養教育聯盟」。

台灣翻轉未來創新協會理事長何琦瑜指出，為了不重蹈覆轍3C、社群媒體普及，對孩子們帶來的衝擊，以及城鄉與貧富間的數位落差，需要提前布局，大規模、普及性地推動AI素養。

數位發展部次長林宜敬指出，AI出現會取代很多工作，但也會創造新的機會，AI素養計畫幫助孩子能夠了解未來的世界，也為自己的未來做準備。

MIT RAISE主任暨MIT數位學習院長布雷奇爾（Cynthia Breazeal）透過錄影致詞，歡迎台灣成為全球Day of AI的重要策略合作夥伴，強調孩子是數位和AI原住民，教師則是AI驅動世界中的重要成員。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法