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    誤傷民眾回動保所4年 竹市府犬「棕棕」還在等下一個家

    曾被收編當新竹市府「公務員」的流浪犬棕棕。（取材自臉書）

    曾被收編當新竹市府「公務員」的流浪犬棕棕。（取材自臉書）

    2025/07/29 13:42

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕曾被收編當新竹市府「公務員」的流浪犬棕棕，網友透露早在2021年棕棕在市府誤傷民眾後，就被送回動保所，至今已經在動保所待4年，還在等待下一個家，新竹市府今表示棕棕開放認養，歡迎民眾到動物收容所看看牠。

    新竹市府產業發展處指出，棕棕原為流浪在外的遊蕩犬，於2018年經民眾通報後被捕捉進入新竹市動物收容所安置。當時年約7歲正值壯年的棕棕，體型健壯亮眼且活潑親人，因此由新竹市動保所挑選為收容所的公關犬，並陸續協助擔任竹市相關動物保護業務推廣的拍攝工作。

    產發處表示，2020年11月棕棕獲市府團隊挑選為市府犬後，飼養於市府中庭花園的大樹下。隔年4月市府團隊以棕棕因飼養於開放空間，且並非所有民眾都熟悉動物行為，加上不幸發生咬傷民眾及記者的意外事件，為顧及民眾安全及動物福祉等為由，將棕棕送回動物收容所。

    市府強調，目前棕棕仍在新竹市動物收容所內，送回後這段安置期間，除了有保育員悉心照護，還有志工協助遛狗運動及修剪毛髮，並開放民眾認養。

    市府表示，棕棕的個性親人，雖對陌生人及其他狗狗會有較強的防衛行為，不過只要跟牠熟悉、了解其行為訊號後，牠一定會是最佳的伴侶寵物。目前棕棕年紀已稍長，推估約13歲左右，性情也更為穩定，歡迎民眾至動物收容所觀察後，再決定是否認養。

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