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    台師大抽血案各校甩鍋 吳誠文批 「沒關係，稱整合型計畫？」將全面調查

    國科會主委吳誠文針對台師大女足隊「抽血換學分」案，再度說明懲處無上限，也擴及師大校方及其他同計畫案的學校，要求調查並加重嚴懲，以導正學術風氣。（記者吳柏軒攝）

    國科會主委吳誠文針對台師大女足隊「抽血換學分」案，再度說明懲處無上限，也擴及師大校方及其他同計畫案的學校，要求調查並加重嚴懲，以導正學術風氣。（記者吳柏軒攝）

    2025/07/29 13:08

    〔記者吳柏軒／台北報導〕台師大女足案涉「抽血換學分」，違反研究倫理，國科會主委吳誠文今（29日）再批評，體育運動界長期有師生關係緊密的文化，但「不能把學生當實驗動物」，涉及違反學術倫理，將從台師大起加重懲罰，包含取消對學校的獎補助、涉案科系學門停權等，強調不會只有一項懲處，｢我全都要！｣待調查後，預計9月中對外公告。

    師大教授陳忠慶、女足隊教練周台英等執行國科會計畫，涉違反研倫及霸凌學生，逼抽血做實驗，每天2到3次長達2週，經吹哨者學生及立委踢爆，師大重啟教評會從輕放到解聘周台英教師資格，國科會、教育部等也組跨部會專家會議後續決議相關懲處。

    吳誠文表示，目前焦點雖集中在周台英，但她並非計畫唯一執行者，該涉案計畫為整合型計畫，包含總計畫及3個子計畫，目前除了台師大，其他執行計畫的學校紛紛撇清與周台英「沒有關係」，吳今撂下狠話：「沒關係還稱整合型計畫？是來騙國科會的錢嗎？」呼籲同案他校也要清查缺失，若等國科會調查確定，將一併懲處。

    至於懲處對象，吳誠文表示，除了涉案當事人，國科會也會針對既定法規審視師大違規情形，不排除針對師大扣獎補助款，若體育學門領域有集體涉案情形，停權範圍也會從個人擴及到科系學門，「懲處無上限！」

    而抽血案涉及人體研究，吳誠文表示，依教育部規範，這部分須由各校IRB（人體研究倫理審查委員會）審查，而學生是弱勢，教授可能同一批學生涉有各單位（教育部、國科會、體育署）等計畫，都要抽血，IRB應就合理性判斷，重申「觸犯學倫就是落後國家的象徵」

    另，吳誠文也指出，社會雖有另一個聲音同情周台英，但學界倫理最多出現在「師生關係」，點出周台英是女足隊教練，而周自己的學位論文導師則是陳忠慶，加上陳忠慶也有老師，體育學門長期未重視師生的利益迴避問題，老師出面要學生做事，大家都不太反抗，自己也反對學界這種「學生永遠要幫老師創造論文」的陋習，「非常不正當、不恰當」

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