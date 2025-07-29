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    高雄豪雨停班課！ 左營運動中心照常上課挨轟

    左營運動中心今日照常營運，卻引發參加兒童健康夏令營的家長不滿。（資料照）

    左營運動中心今日照常營運，卻引發參加兒童健康夏令營的家長不滿。（資料照）

    2025/07/29 13:16

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今（29）日停班停課，全市公有運動場館、運動中心皆暫停開放，但左營運動中心仍維持正常營業、所有課程正常，有孩子參加夏令營的家長不滿向本報投訴，指要家長冒著大雨、淹水去上課？且未說明不去是否能退費或補課。不過館方回應，今日若無法前往，亦開放單日營可補課。

    林姓家長指出，今天豪雨達致災標準，市府宣布停班停課，所有公立機構正常情況都會停止活動，高雄市運動發展局亦公告運動中心停止開放，但左營運動中心卻在半夜偷偷公告一切照常，包括小朋友的夏令營也仍繼續，是要求父母必須冒著大雨、經過淹水路段把小孩送去？不滿忽視兒童安全。

    林姓家長說，打電話至左營運動中心詢問不去是否會退費或補課，人員也說不清楚，質疑如果不去就必須自己損失1天約1000多元的學費？

    對此，左營運動中心蔡姓執行長回應，今日因為上午雨勢不大，因此是特別開放讓仍想運動、上課的人可以前往，且包括游泳課、健身房等課程，都有補課機制，未上滿課程亦有最後的退費機制。

    至於夏令營部分，蔡姓執行長表示，原本遇上風災停班課夏令營就會停課且不會補課或退費，但有家長反映希望能如期上課，所以才特別開放，但也不強迫學生都要來，基本上是提供家長多一種選擇。

    至於家長反映未前往無法退費或補課部分，蔡姓執行長說，有鑑於去年暑假也遇風災，因此今年有開放單日營課程，如今日無法上課的學生，可改參加單日營補課，若是報滿40天營隊課程，則可協議退費。

    左營運動中心公告，今（29）日正常營業。（圖擷取自左營運動中心臉書）

    左營運動中心公告，今（29）日正常營業。（圖擷取自左營運動中心臉書）

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