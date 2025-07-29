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    吳怡霈代言新北庇護禮 「五厚食光」茶餅禮盒亮相

    今年新北庇護禮為「五厚・食光」茶餅禮盒。（記者賴筱桐攝）

    今年新北庇護禮為「五厚・食光」茶餅禮盒。（記者賴筱桐攝）

    2025/07/29 13:10

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市勞工局今（29）日舉行「第12屆新北庇護禮」發布記者會，由育成基金會的慈育庇護工場製作，勞工局媒合醒吾科技大學協助設計、研發，農業局邀請三峽青農谷芳有機茶園參與，歷時數個月努力，打造「五厚・食光」茶餅禮盒，女星吳怡霈擔任年度代言人，推廣庇護工場優質產品，鼓勵民眾一起做愛心。

    新北市長侯友宜表示，新北市庇護工場有23家，提供學員學習技能，從工作中獲得成就感，今年庇護禮透過產、官、學、農合作，研發「五厚‧食光」茶餅禮盒，用餅乾融入有機茶葉，加上醒吾科技大學參與設計，包裝精美，產品數量有限，呼籲民眾把握機會訂購。

    勞工局長陳瑞嘉指出，今年庇護禮是充滿溫度與創意的跨域合作，醒吾科技大學商業設計系與餐旅管理系進行設計與研發，以文山包種、碧螺春、鐵觀音、蜜香紅茶、東方美人5款在地茶種為靈感，創造5位角色組成「揪茶小隊」，谷芳有機茶園提供茶粉為製作原料，透過角色故事與茶文化結合，催生「五厚‧食光」庇護禮盒。

    吳怡霈分享說，10年前因節目採訪與慈育庇護工場結緣，至今留下深刻印象，庇護工場學員用心製作產品，程序乾淨確實，這次的茶餅禮盒包裝精美，一打開有很多顏色的餅乾，吃起來有淡淡茶香，她除了用行動力挺，也希望更多人看見，庇護工場產品不只是販賣愛心，而是積極研發升級，以及每位天使用心投入代表的勞動價值。

    新北市勞工局今天舉行新北庇護禮發表記者會。（記者賴筱桐攝）

    新北市勞工局今天舉行新北庇護禮發表記者會。（記者賴筱桐攝）

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