卓榮泰視察台南後壁災區 商家設備淹水可再補助1萬

行政院長卓榮泰到後壁區侯伯里視察，慰問廖姓災民，表達關心。（記者吳俊鋒攝）

2025/07/29 13:03

〔記者吳俊鋒／台南報導〕行政院長卓榮泰今天（29日）視察0728豪雨重創的台南後壁區，向正全力清理家園的鄉親宣布，受災戶除了地方與中央的淹水損害援助之外，商家設備也遭波及者，可再酌加1萬元補貼，加速復原。

卓揆今天在台南市長黃偉哲的陪同下到後壁區侯伯里視察，指示相關部會，全力協助災後復建，屋內遭水患住戶有地方5千元、中央2萬元的經濟援助，有稅籍、合法登記的商家，以及市場攤販等，若設備也被淹，可再加1萬元。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰說，至於大型建物有租用抽水機者，政府也正研議補助，減輕民眾家園復建的負擔。

地方也向卓榮泰陳情，鐵道下方涵洞有必要整治，避免災情再起，他請水利署深入了解，且一次做好，在安全標準拉高的前提下，達到淹水面積最少、退水速度最快的防護效果。

今天的視察，立委賴惠員、林俊憲、陳亭妃、王定宇等人都出席，卓榮泰也在後壁區長李至斌的帶領下，慰問住處屋頂被「丹娜絲」颱風吹走的廖姓災民，也指示地方政府，全力做好關懷協助。

廖姓災民感謝卓揆的關心，以及各界的協助，目前他搬到後方加蓋的屋子暫居，因此昨天的豪雨，影響程度有限，但家園的重建，還有漫長的路要走。

行政院長卓榮泰（中）今天上午到後壁區侯伯里視察，了解當地受災狀況。（記者吳俊鋒攝）

後壁區侯伯里廖姓災民的住家，仍需要持續復建。（記者吳俊鋒攝）

行政院長卓榮泰到後壁區有淹水的侯伯里視察。（記者吳俊鋒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法