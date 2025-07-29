為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    卓榮泰視察台南後壁災區 商家設備淹水可再補助1萬

    行政院長卓榮泰到後壁區侯伯里視察，慰問廖姓災民，表達關心。（記者吳俊鋒攝）

    行政院長卓榮泰到後壁區侯伯里視察，慰問廖姓災民，表達關心。（記者吳俊鋒攝）

    2025/07/29 13:03

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕行政院長卓榮泰今天（29日）視察0728豪雨重創的台南後壁區，向正全力清理家園的鄉親宣布，受災戶除了地方與中央的淹水損害援助之外，商家設備也遭波及者，可再酌加1萬元補貼，加速復原。

    卓揆今天在台南市長黃偉哲的陪同下到後壁區侯伯里視察，指示相關部會，全力協助災後復建，屋內遭水患住戶有地方5千元、中央2萬元的經濟援助，有稅籍、合法登記的商家，以及市場攤販等，若設備也被淹，可再加1萬元。

    卓榮泰說，至於大型建物有租用抽水機者，政府也正研議補助，減輕民眾家園復建的負擔。

    地方也向卓榮泰陳情，鐵道下方涵洞有必要整治，避免災情再起，他請水利署深入了解，且一次做好，在安全標準拉高的前提下，達到淹水面積最少、退水速度最快的防護效果。

    今天的視察，立委賴惠員、林俊憲、陳亭妃、王定宇等人都出席，卓榮泰也在後壁區長李至斌的帶領下，慰問住處屋頂被「丹娜絲」颱風吹走的廖姓災民，也指示地方政府，全力做好關懷協助。

    廖姓災民感謝卓揆的關心，以及各界的協助，目前他搬到後方加蓋的屋子暫居，因此昨天的豪雨，影響程度有限，但家園的重建，還有漫長的路要走。

    行政院長卓榮泰（中）今天上午到後壁區侯伯里視察，了解當地受災狀況。（記者吳俊鋒攝）

    行政院長卓榮泰（中）今天上午到後壁區侯伯里視察，了解當地受災狀況。（記者吳俊鋒攝）

    後壁區侯伯里廖姓災民的住家，仍需要持續復建。（記者吳俊鋒攝）

    後壁區侯伯里廖姓災民的住家，仍需要持續復建。（記者吳俊鋒攝）

    行政院長卓榮泰到後壁區有淹水的侯伯里視察。（記者吳俊鋒攝）

    行政院長卓榮泰到後壁區有淹水的侯伯里視察。（記者吳俊鋒攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播