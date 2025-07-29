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    文湖線今早一度大停擺 北捷曝列車事故原因

    北捷文湖線上午大直站往動物園站方向站間一部列車發生告警訊息，各站實施人潮管制。（本報記者攝）

    北捷文湖線上午大直站往動物園站方向站間一部列車發生告警訊息，各站實施人潮管制。（本報記者攝）

    2025/07/29 12:58

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北捷運文湖線今（29日）上午8點3分，大直站往動物園站方向一部列車發生異常訊息，影響約8400名旅客。北捷表示，初步研判，該部列車因推進開關元件故障導致線路異常，列車隨即因自趨安全設計自動停車，期間短暫影響車廂照明後隨即恢復，後續待夜間調回機廠進行詳細檢查，並視結果水平展開車隊專案體檢。

    北捷表示，發生異常訊息後，列車自趨安全設計啟動停於站間，行控中心立即進行應變機制，安排故障列車上198名旅客搭乘接駁列車返回大直站，換乘後續列車。處理期間，大直站至松山機場站單線雙向運行，並啟動劍南路站至中山國中站公車接駁；異常列車移離主線後，9時22分恢復正常營運，本事件影響約8400名旅客，造成不便，北捷深表歉意。

    北捷說，行控中心先緊急調度一部列車，接駁異常列車車上旅客，經現場站務人員加強引導，旅客經由道旁維修走道換搭接駁列車。待旅客安全離開後，接著採用電聯車聯結方式，將該部異常列車移至側軌，9點22分恢復正常營運，此次處理時間約52分鐘。

    北捷指出，經維修人員初步研判，該部列車因推進開關元件故障導致線路異常，列車隨即因自趨安全設計自動停車，期間短暫影響車廂照明後隨即恢復，後續待夜間調回機廠進行詳細檢查，並視結果水平展開車隊專案體檢。旅客如因本次異常中途提前出站或已進站不搭乘等，均可洽車站辦理退費或更正電子票證車票資料。

    北捷表示，文湖線屬自動駕駛系統，安全要求高，只要有異常訊號，列車就會因故障自趨安全保護而暫停。捷運公司依文湖線原廠維修手冊及實際營運經驗，制訂完善的維修保養計畫及嚴格管理機制，並持續進行電聯車的趨勢健康檢查。經統計，近3年文湖線行車延誤件數分別為2023年21件，2024年10件及2025年迄今6件，將持續精進檢修預防，提升系統穩定度。

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