屏東王船館等文化建築驚豔全台 獲7項國家卓越建設獎肯定

屏縣王船文化館。（屏東縣政府提供）

2025/07/29 12:54

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東文化建設再獲肯定！2025國家卓越建設獎今（29日）在台北舉行頒獎典禮，屏縣一舉奪下7項獎座，勝利星村與王船文化館分別榮獲最佳維護管理類、最佳環境文化類最高榮譽「卓越獎」肯定。

此外，屏菸1936文化基地的文資建材庫房也同時抱回最佳規劃設計類及環境文化類金質獎，展現屏東在文化空間保存與活化再利用的卓越成果。

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「國家卓越建設獎」是國內最具指標性的建築大獎，今年屏東縣文化建設再度拿下2項卓越獎與5項金質獎。其中，王船文化館繼2022年獲得最佳規劃設計金質獎後，今年更上一層樓，獲環境文化類「卓越獎」及最佳施工品質金質獎。屏縣府文化處指出，王船文化館是傳承與推廣屏東迎王平安祭的重要基地，兼具典藏、展示、研究及教育功能，為國定民俗的保存與教育扎根。

文化處表示，勝利星村創意生活園區自2021年獲頒最佳環境文化類「卓越獎」後，今年再以營運管理成效奪下最佳維護管理類「卓越獎」殊榮。根據交通部觀光署統計資料庫，2024年勝利星村攀升為屏東縣第二大熱門旅遊景點，2025年第一季更以超過262萬觀光人次躍居第一，顯示縣府在修復活化與營運推動的努力獲得各界肯定。

屏菸1936文化基地近年也屢獲國內外設計大獎，今年再摘國家卓越建設獎4項金質獎，包括最佳維護管理類、屏菸探索館修復及再利用工程榮獲最佳規劃設計、文資建材庫房則囊括最佳規劃設計及最佳文化環境。

屏東縣王船文化館。（記者羅欣貞攝）

屏菸去年啟用的文資建材庫房，打造兼具休憩、圖書閱讀等多功能空間。（記者羅欣貞攝）

屏東勝利星村是熱門景點。（記者羅欣貞攝）

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