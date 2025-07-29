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    大稻埕夏日節8／6登場！300秒煙火秀連三週上演 交管一次看

    活動期間針對大稻埕碼頭水門、堤外道路及周邊市區道路進行交通管制，並加派警力及義交於周邊道路加強疏導，活動會場周邊公車路線也將配合人潮加密班次。（觀傳局提供）

    活動期間針對大稻埕碼頭水門、堤外道路及周邊市區道路進行交通管制，並加派警力及義交於周邊道路加強疏導，活動會場周邊公車路線也將配合人潮加密班次。（觀傳局提供）

    2025/07/29 12:57

    〔記者孫唯容／台北報導〕2025大稻埕夏日節將在8月6日盛大展開，在大稻埕碼頭連續三週晚間8時，施放300秒主題煙火秀，8月30日最終場還有壓軸的480秒大型千輪煙火「埕彩千輪」，為降低活動周邊交通衝擊，活動期間針對大稻埕碼頭水門、堤外道路及周邊市區道路進行交通管制，並加派警力及義交於周邊道路加強疏導，活動會場周邊公車路線也將配合人潮加密班次。

    觀傳局表示，為降低活動周邊交通影響，8月6日、13日、20日的週三晚間7時至9時30分，針對市區道路實施交通疏導管制，管制範圍自涼州街（不含）以南，延平北路（不含）、塔城街（不含）、西寧北路（不含）以西，長安西路（不含）、市民大道（不含）及忠孝西路（不含）以北、環河快速（高架）道路（含平面車道）以東，並視情況擴大彈性管制範圍，管制範圍內住戶可憑身分證件識別進入。

    大稻埕碼頭水門自晚間7時至9時30分進行車輛管制，淡3號至淡5號水門汽機車禁止進出；另為圍設緊急應變通道，週三上午10時至晚間12時淡3至5號水門堤外路邊停車格取消，淡5號水門堤外停車場51號至69號停車格禁止停車，請月票車主留意。同時，活動場域內YouBike2.0（大稻埕碼頭站）及台北市河濱自行車租借站（大稻埕站），自晚間6時起也暫停營運至9時30分，不提供借還服務。

    觀傳局指出，考量觀賞煙火人潮安全，忠孝橋及台北橋的人行道，於週三晚間7時至9時管制行人通行 （視狀況提前解除管制）；連結迪化污水廠附屬公園至堤外自行車道的「大地重現」陸橋及敦煌景觀平台，也實施淨空管制措施；台北地下街Y27出口活動期間因人潮眾多，於週三晚間8時至10時實施「只出不進」管制。

    觀傳局表示，每週三晚間煙火施放預期吸引大批人潮，交管外透過CMS（停車資訊電子看板）進行遠距提醒，建議民眾可搭乘捷運到北門站、大橋頭站或雙連站下車，先至迪化商圈採購伴手禮或享用晚餐，再步行至大稻埕碼頭欣賞煙火及河岸夜景。

    2025大稻埕夏日節將在8月6日盛大展開，在大稻埕碼頭連續三週晚間8時，施放300秒主題煙火秀，8月30日最終場還有壓軸的480秒大型千輪煙火「埕彩千輪」。（觀傳局提供）

    2025大稻埕夏日節將在8月6日盛大展開，在大稻埕碼頭連續三週晚間8時，施放300秒主題煙火秀，8月30日最終場還有壓軸的480秒大型千輪煙火「埕彩千輪」。（觀傳局提供）

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