為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北犬貓絕育補助已1883隻受惠 申請至9月底、偏鄉可組團申請

    獸醫師於行動醫療站為毛寶貝絕育。（圖由動保處提供）

    獸醫師於行動醫療站為毛寶貝絕育。（圖由動保處提供）

    2025/07/29 12:52

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府動物保護防疫處推動「犬貓絕育補助」，鼓勵市民替家犬貓或遊蕩犬貓絕育。只要設籍新北並在合作動物醫院完成手術，即可申請補助，最高補助2000元。補助申請至2025年9月底截止，提醒飼主把握期限。至今年6月底，新北市已受理1883隻犬貓絕育補助。

    動保處指出，補助金額方面，家犬貓絕育補助為公犬貓600元、母犬貓1200元；遊蕩犬貓補助則為公1000元、母2000元。申請資格與流程詳見絕育補助系統。另，針對交通不便地區，10隻以上可組團，請鄰里長聯絡動物之家安排社區醫療服務。

    三芝區八賢里長楊振蜂表示，由於位於偏遠山區，向里民推廣犬貓絕育時，常因太遠而無法執行，因為動保處的便民措施，所飼養犬貓皆近9成以上完成絕育，有效減少流浪犬貓產生，今年至5月底已辦理41場共絕育161犬及601貓，總共762隻毛寶貝受惠。

    動保處表示，家犬貓及遊蕩動物絕育，是流浪動物源頭管理重要一環，將每個社區及熱點串成線，進而織成一面全方位的防護網，能夠有效管控社區遊蕩動物數量，另一方面還可減少環境衛生安全問題，進一步提升在地居民生活品質。

    免費犬貓絕育海報。（圖由動保處提供）

    免費犬貓絕育海報。（圖由動保處提供）

    絕育補助系統網站。（圖由動保處提供）

    絕育補助系統網站。（圖由動保處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播