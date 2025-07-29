新北犬貓絕育補助已1883隻受惠 申請至9月底、偏鄉可組團申請

獸醫師於行動醫療站為毛寶貝絕育。（圖由動保處提供）

2025/07/29 12:52

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府動物保護防疫處推動「犬貓絕育補助」，鼓勵市民替家犬貓或遊蕩犬貓絕育。只要設籍新北並在合作動物醫院完成手術，即可申請補助，最高補助2000元。補助申請至2025年9月底截止，提醒飼主把握期限。至今年6月底，新北市已受理1883隻犬貓絕育補助。

動保處指出，補助金額方面，家犬貓絕育補助為公犬貓600元、母犬貓1200元；遊蕩犬貓補助則為公1000元、母2000元。申請資格與流程詳見絕育補助系統。另，針對交通不便地區，10隻以上可組團，請鄰里長聯絡動物之家安排社區醫療服務。

請繼續往下閱讀...

三芝區八賢里長楊振蜂表示，由於位於偏遠山區，向里民推廣犬貓絕育時，常因太遠而無法執行，因為動保處的便民措施，所飼養犬貓皆近9成以上完成絕育，有效減少流浪犬貓產生，今年至5月底已辦理41場共絕育161犬及601貓，總共762隻毛寶貝受惠。

動保處表示，家犬貓及遊蕩動物絕育，是流浪動物源頭管理重要一環，將每個社區及熱點串成線，進而織成一面全方位的防護網，能夠有效管控社區遊蕩動物數量，另一方面還可減少環境衛生安全問題，進一步提升在地居民生活品質。

免費犬貓絕育海報。（圖由動保處提供）

絕育補助系統網站。（圖由動保處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法