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    三重先嗇宮響應以米代金 捐千包白米助弱勢

    新北三重先嗇宮將「以米代金」政策信徒留下的白米轉捐贈給三重區公所。（記者羅國嘉攝）

    新北三重先嗇宮將「以米代金」政策信徒留下的白米轉捐贈給三重區公所。（記者羅國嘉攝）

    2025/07/29 12:34

    〔記者羅國嘉／新北報導〕為響應政府推動的「以米代金」政策，新北市三重區先嗇宮全面停止提供金紙，改以平安米取代，鼓勵信眾以實際行動落實環保祭祀，減少空氣污染。廟方更設置販賣機與行動支付管道，方便民眾購買象徵金紙形狀的白米，落實「心誠則靈」的新祭拜觀念。另外，考量部分信眾未將白米帶回，今（29）日結合三重區公所，將1千包白米統一捐贈予區內弱勢家庭與團體，實踐「環保＋公益」雙重意義。

    先嗇宮董事長李乾龍表示，目前信徒反應普遍良好，約有8成民眾會把米帶回家「吃平安」，2成民眾會捐給廟，今天廟方捐出1千包白米，不僅可分享給弱勢族群，也可照顧農民。

    李乾龍說明，先嗇宮主祀神農大帝，創立至今已逾270年。每年的「三重大拜拜」總是吸引全國上百尊神將會師，廟方為減少地方衝擊，已將過去常見的炸轎，改為環保鞭炮，希望維持傳統文化之際，也能兼顧地方居民感受；另外因應市府第二行政中心即將進駐、周邊住宅密集，經過長時間研議後不再燒金，香的部分則已減為1支，廟方盼以實際行動減少擾民與空污。

    三重區長王坤南感謝先嗇宮拋磚引玉，讓「以米代金」不僅是提倡環保、減少空氣汙染，更能夠讓弱勢民眾得到照顧及溫暖。

    新北三重先嗇宮設置販賣機與行動支付管道，方便民眾購買象徵金紙形狀的白米，落實「心誠則靈」的新祭拜觀念。（記者羅國嘉攝）

    新北三重先嗇宮設置販賣機與行動支付管道，方便民眾購買象徵金紙形狀的白米，落實「心誠則靈」的新祭拜觀念。（記者羅國嘉攝）

    新北三重先嗇宮將「以米代金」政策信徒留下的白米轉捐贈給三重區公所。（記者羅國嘉攝）

    新北三重先嗇宮將「以米代金」政策信徒留下的白米轉捐贈給三重區公所。（記者羅國嘉攝）

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