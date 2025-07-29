新港文教基金會自然農場大淹水 義工樂觀以對「只好將菜送老天」

新港文教基金會的二分之一農場昨被豪雨淹沒。（新港文教基金會提供）

2025/07/29 12:53

〔記者王善嬿／嘉義報導〕728西南氣流豪雨釀災，嘉義縣新港文教基金會位於菜公村的「1/2自然農場」以自然農法種植蔬菜、稻米，供應「新港客廳」及公益義賣作為基金會收入之一，昨受大水襲擊，農場一片汪洋，今上午淹水已退，然而剛種的菜苗全泡湯，不過農場義工樂觀以對，「只能再次將田裡的蔬菜送給老天了」、「還是我們來養魚好了」，展現順應自然正能量。

新港文教基金會為友善環境、推廣產地到餐桌食農教育，2008年由前新港鄉農會總幹事林華有提供農地，由基金會人員與義工以自然農法耕作「自然米」公益義賣推廣食農教育，並種植蔬菜，供應「新港客廳」製作便當、簡餐所用，不料昨豪雨不斷，菜田蔬菜還來不及長大，全被大雨淹沒。

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新港文教基金會執行長徐家瑋說，基金會的自然農場位於菜公村，因位置鄰近六腳大排，每逢下大雨，大排無法宣洩雨水就會溢流到路面上，容易造成積淹水。

徐家瑋表示，農場約7分地大種植蔬菜與稻米，稻米因剛進行二期插秧、損害不大，然而農場蔬菜如玉米、莧菜等，受丹娜絲颱風倒伏一片，義工們才剛整理復原，重新種植菜苗，昨又被大水淹沒，今天早上不再下雨，農場淹水才消退。

徐家瑋說，雖然接連受到颱風、豪雨，菜田災損嚴重，不過義工們都很樂觀正向，也藉由風災學習體會務農須看天吃飯的辛勞、順應自然精神。

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