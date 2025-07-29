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    招生名額減少錄取率估降 考分會提醒分科測驗填志願2關鍵

    分科測驗今天公布成績，考分會提醒在時間內完成志願選填。（資料照）

    分科測驗今天公布成績，考分會提醒在時間內完成志願選填。（資料照）

    2025/07/29 12:12

    〔記者楊綿傑／台北報導〕114學年度分科測驗今公布成績，大學考試入學分發委員會表示，最低可填志願標準為3科25級分，而在分科測驗報名人數與招生名額雙降，但後者降更多情況下，錄取率推估將會比去年94.62%略低。考分會也提醒考生將100個志願填滿，建議使用桌機操作，且不要拖到最後一刻，預計8月13日放榜。

    根據考分會資訊，今年有61校1787個系組參與分發入學招生，招生名額共有3萬3381名，較去年減少3883人，減幅約10.4%，其中各招生管道回流名額總計1萬2747名，較去年減少2679人，降低約17.4%。

    考分會主任黃信復指出，今年分科測驗報名人數共3萬9190 人，雖較去年減少2951人，但分發入學招生名額減少更多，錄取率推估會比去年94.62%略低。

    由於今年增考數學乙，黃信復說明，共計有161種採計組合，考分會今日會公告各採計組合之成績人數累計表，方便考生評估自己成績於全國的百分比。今年最低的登記標準落在「英文、數學甲、化學」採計組合，3科合計25級分，達到該標準之考生方可參加登記。建議考生可至官方網站下載專區參酌近2年系組最低錄取成績，並將100個志願填滿，爭取更多機會進入理想校系。

    黃信復提到，考生即日起可繳交登記費，臨櫃繳費開放至8月1日下午3時30分，之後僅能使用ATM繳費至8月4日中午12時止，中低收入戶88元、低收入戶免繳費。而登記時間從8月1日上午9時起至8月4日下午4時30止，逾期將無法受理。

    黃信復也特別提醒，考生操作系統時建議使用桌機較保險，使用較特殊的平板或手機等，可能導致介面不清楚的情況。同時，也不要太晚登記，若只剩下最後幾分鐘才進行登記，除有可能會來不及操作，一旦發生差錯就沒機會。

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