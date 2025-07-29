嚴防屏東豪雨成災 周春米視察3處滯洪池確保防汛整備

屏東縣長周春米（前左二）今天上午馬不停蹄視察三處滯洪池。（記者羅欣貞攝）

2025/07/29 12:11

〔記者羅欣貞／屏東報導〕嚴防西南氣流豪雨成災，屏東縣長周春米今（29）日早上馬不停蹄，前往鹽埔鄉大仁滯洪池、崁頂鄉崁頂滯洪池、東港鎮大潭滯洪池，確保防汛整備到位，保障鄉親安全。

周春米首先抵達屏北地區的大仁滯洪池，她表示，依據中央氣象署針對屏東今天的預報，降雨量大概350毫米以上，所以依照相關規定，屏縣今天停止上班上課，現在是極端氣候，嘉義、台南瞬間就降下很大雨量，大家都承受不起，現在屏東狀況還好，出來巡視治水防水設施。

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周春米表示，大仁滯洪池已經改善一年多，歷經3、4個颱風的考驗，也都能夠保障鄉親的生命財產安全，後續也到東港、崁頂去，大家多一分注意、多一分防範，把災害、損害降到最低。

位於屏東縣鹽埔鄉的大仁科技大學，周邊地區過去常因颱風及豪雨，造成台27線、維新路及學校一帶積淹水嚴重，嚴重影響交通，屏東縣政府在中央支持下，分3期完成全長3807.3公尺的渠道拓寬及1座面積15.3公頃的滯洪池，歷時9年，總經費共6.41億元；2024年2月啟用。

縣府水利處表示，大仁滯洪池完成後，2024年分別歷經凱米颱風（累計雨量約1000毫米）、山陀兒颱風（累計雨量約600毫米）、康芮颱風（累計雨量約300毫米）及今年（2025）年丹娜絲颱風（累計雨量約300毫米），大仁排水支線沿線均未發生淹水，有效改善大仁科大區域過去每逢降雨必淹的問題。

屏東縣長周春米（左三）今天上午首先前往大仁滯洪池視察。（記者羅欣貞攝）

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