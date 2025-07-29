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    陽光棒球營開打！兄弟象球星空降指導 嗨翻小球迷

    台中市東山高中啦啦隊在開幕式中表演。（記者蔡淑媛攝）

    台中市東山高中啦啦隊在開幕式中表演。（記者蔡淑媛攝）

    2025/07/29 12:22

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕由教育部次長張廖萬堅創辦陽光棒球夏令營，今年邁入第17屆，今天開幕式，張廖萬堅與中職會長蔡其昌，中信兄弟球星黃恩賜及伍立辰擔任神秘嘉賓，一起開球，小朋友與球星近距離接觸，相當興奮，展開為期3天的棒球營。

    張廖萬堅開心宣佈，擔任棒球營小教練的中山國中棒球隊球員們，甫拿下兩項世界賽事的國家隊代表權，將於7月底前往美國參加LLB世界次青少棒錦標賽，以及於8月初前往美國參加PONY世界青少棒錦標賽，希望大家都能為他們加油打氣，捧回冠軍盃。

    張廖萬堅說，21年來除因SARS、新冠疫情及去年因故停辦，今年已邁入第17屆，非常感謝各界好友贊助及家長支持，報名都是「秒殺」，這都讓他感到支持棒球運動得溫暖回饋，尤其是參加棒球營的孩子，個個展現出純真笑容與對棒球的熱血陽光。

    也是立委的蔡其昌表示，感謝張廖萬堅及陽光城市協會理事長李文烈，持續募集資源舉辦棒球夏令營，讓愛棒球的孩子能有平台接觸棒球喜歡棒球，只要有願意支持棒球、對棒球有熱情、對孩子有幫助的活動，中華職棒都會全力支持。

    黃恩賜與伍立辰，現場也與小朋友分享各自的球場經驗，並鼓勵小學員在營隊中，能夠好好享受打棒球的樂趣，並學習團隊合作精神與態度，為自己的童年在球場上留下珍貴的回憶。

    棒球營隊共分成2大組，準小一到小三組成樂樂組，另外一組則是小四到準國一組成正式組，三度在美國拿下世界次青少棒錦標賽（LLB）冠軍，今年再度拿下代表權的中山國中棒球隊球員，則擔任每一小組的小教練，引導小朋友進入打棒球的天地。

    李文烈說，棒球夏令營今年如同往年提供部分名額，讓弱勢學童免費參加一起體驗進球場、打棒球的樂趣，3天的棒球營隊，透過分組團隊模式，讓小朋友學習互助與團體榮耀的爭取，親身體驗投接球、揮棒與跑壘的樂趣。

    中職會長蔡其昌（左2）邀中職球星黃恩賜（右1）與伍立辰（左1）擔任開幕神秘嘉賓。（記者蔡淑媛攝）

    中職會長蔡其昌（左2）邀中職球星黃恩賜（右1）與伍立辰（左1）擔任開幕神秘嘉賓。（記者蔡淑媛攝）

    伍立辰在活動中與小球員及家長開心互動。（記者蔡淑媛攝）

    伍立辰在活動中與小球員及家長開心互動。（記者蔡淑媛攝）

    蔡其昌參與開球。（記者蔡淑媛攝）

    蔡其昌參與開球。（記者蔡淑媛攝）

    張廖萬堅開心宣佈，擔任棒球營小教練的中山國中棒球隊球員們，將於7月底前往美國參加LLB世界次青少棒錦標賽，以及於8月初前往美國參加PONY世界青少棒錦標賽。（記者蔡淑媛攝）

    張廖萬堅開心宣佈，擔任棒球營小教練的中山國中棒球隊球員們，將於7月底前往美國參加LLB世界次青少棒錦標賽，以及於8月初前往美國參加PONY世界青少棒錦標賽。（記者蔡淑媛攝）

    陽光棒球夏令營今在台中市萬壽棒球場展開，小朋友開心拋帽慶祝開幕。（記者蔡淑媛攝）

    陽光棒球夏令營今在台中市萬壽棒球場展開，小朋友開心拋帽慶祝開幕。（記者蔡淑媛攝）

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