上回秒殺！彰化便當店加碼200個便當8/2大放送

彰化市大埔排骨飯將在8月2日發送200個排骨便當，讓民眾免費領取。（翻攝彰化人大小事）

2025/07/29 12:09

〔記者湯世名／彰化報導〕加碼！彰化市大埔路排骨飯業者黃湧璋結合愛心人士，7月19日發送100個排骨便當給民眾免費領取，結果瞬間秒殺，不少人向隅，這次他們決定加碼在8月2日免費發放200個便當，只要民眾有需要就可以免費吃，歡迎大家來領取。

彰化市大埔路大埔排骨飯店面，今天（29日）掛出紅布條，寫著發送免費愛心便當200個，鄉親們有需要的歡迎排隊，立即引起矚目，有人拍照PO網，引發大批網友熱烈分享轉傳，有人留言稱老闆超有愛心，但也有不少人呼籲，不需要的民眾千萬不要去占名額，應把愛心便當留給有需要的人。有人則詢問本身若是中低收入戶，領取時需要證明文件嗎？

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大埔排骨飯業者黃湧璋說，他們曾在19日免費發送100個便當，當天大排長龍秒殺領取完畢，不少人沒有領到，因此這次再度加碼200個便當，菜色絕對會讓大家滿意，堪稱色香味俱全；其實除了19日之外，他們每星期一至星期五的中午，也都有準備30個愛心便當，免費發送給有需要的民眾，且還會持續下去，只要有需要的民眾，或者經濟困難的家庭，都可以來領取，不用再為一餐發愁；這些愛心便當都是地方人士贊助，募集小愛心，卻能成就大力量。

大埔路排骨飯業者黃湧璋歡迎大家來領取免費的便當。（記者湯世名攝）

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