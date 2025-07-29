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    白河甘宅里排水整治 卓榮泰：納千億治水經費優先辦理

    0728豪雨水淹白河甘宅里，行政院長卓榮泰今前往勘災，指示納入跨年千億治水經費優先辦理頭前溪排水整治。（記者王涵平攝）

    0728豪雨水淹白河甘宅里，行政院長卓榮泰今前往勘災，指示納入跨年千億治水經費優先辦理頭前溪排水整治。（記者王涵平攝）

    2025/07/29 12:16

    〔記者王涵平／台南報導〕0728豪雨水淹白河甘宅里，行政院長卓榮泰今前往勘災，指示納入跨年千億治水經費，優先辦理頭前溪排水整治。

    甘宅里位於頭前溪旁，里民表示，遇大雨即淹水，此次還有90多歲長者與看護撤離，希望相關單位加強整治排水。卓榮泰今由台南市長黃偉哲、多位立委等地方各界陪同前往頭前溪甘宅橋會勘，水利署長林元鵬簡報指出，短時強降雨是此次致災原因之一，甘宅里有1戶淹75公分最嚴重，頭前溪為八掌溪支流，未來希望改善過低、過窄的甘宅橋，同時加強頭前溪疏濬，並設置護岸保護附近住家，淹水情況會大為改善。

    多位立委則建議，頭前溪上游的鹿寮水庫調節放水時機應該改善，及時掌握豪大雨的氣象預報，之前就先預排，不能在下大雨的同時水庫也放水，導致下游淹水雪上加霜；頭前溪沿岸種植很多竹子，容易造成沖刷，導致水流受阻，汛期前應加強疏濬，護岸也應該進行改善。

    卓榮泰指出，希望明年的淹水面積愈來愈小，退水愈來愈快，已編列跨年度的千億預算，明年可以加強的部分，希望能夠納進來，而緊急可以做的就先進行。

    0728豪雨水淹白河甘宅里，行政院長卓榮泰今前往勘災，指示納入跨年千億治水經費優先辦理頭前溪排水整治。（記者王涵平攝）

    0728豪雨水淹白河甘宅里，行政院長卓榮泰今前往勘災，指示納入跨年千億治水經費優先辦理頭前溪排水整治。（記者王涵平攝）

    0728豪雨水淹白河甘宅里，行政院長卓榮泰今前往勘災，指示納入跨年千億治水經費優先辦理頭前溪排水整治。（記者王涵平攝）

    0728豪雨水淹白河甘宅里，行政院長卓榮泰今前往勘災，指示納入跨年千億治水經費優先辦理頭前溪排水整治。（記者王涵平攝）

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