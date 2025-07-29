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    人工智慧科技引入教育 新北推AI+X發展策略

    新北市教育局長張明文指出，市府與技職教師、專家學者及產業代表舉行「新北AI+X技職年會」。（記者黃子暘攝）

    新北市教育局長張明文指出，市府與技職教師、專家學者及產業代表舉行「新北AI+X技職年會」。（記者黃子暘攝）

    2025/07/29 12:15

    〔記者黃子暘／新北報導〕人工智慧（AI）科技不僅影響產業，也影響教育，新北市教育局長張明文指出，市府與技職教師、專家學者及產業代表舉行「新北AI+X技職年會」，今（29）日宣布啟動「AI+跨域產學實作」、「AI+創新科技教學」、「AI+鏈結永續國際」三大發展策略，展現新北技職教育引領創新的實力與行動力。

    張明文表示，市府希望透過「AI+X」，讓新北師生能夠利用AI技術及素養，促進學習並解決問題；在教學現場導入生成式AI，並透過產學跨界合作，協助師生加速掌握AI應用，教育局也發表《新幸福：技職幸福力成果冊》，收錄去年度新北技職6大面向、30項行動方案亮點。

    淡水商工校長于賢華指出，透過教師跨校行動研究，可強化課程與產業對話，教師將生成式AI導入群科課程，強化教學設計，可協助學生建構有創造力的多元學習路徑。

    鶯歌工商教師陳錦雄說，今年課程以「生成式AI×工藝傳承×設計創新」為主軸，融合手作技藝與AI科技，感謝市府支持課程創新與實踐研究，讓教師能在教學現場持續探索。

    教育局補充，市府將持續以「AI+X」為技職發展引擎，推動產業共創與國際接軌，為台灣培育具全球競爭力的技職關鍵人才。

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