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    嘉義縣大豪雨 數千豬隻淹死損失慘重

    嘉義縣暴雨成災，至少三間養豬場遭遇水患，豬隻泡在水中奄奄一息，不少豬隻淹死，業者損失慘重。（民眾提供）

    嘉義縣暴雨成災，至少三間養豬場遭遇水患，豬隻泡在水中奄奄一息，不少豬隻淹死，業者損失慘重。（民眾提供）

    2025/07/29 11:56

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣昨天（28日）降下大豪雨，已知造成3場養豬場受損，其中最嚴重的是朴子市一處養豬場，飼養3400多頭豬，大量豬隻被淹死，縣府農業處統計，縣內3場養豬場受損，死亡頭數初步統計為2022頭，仍在持續清點中。

    該養豬場位於荷苞嶼大排附近，昨天下午因溢堤，洪水衝入養豬場中，因地勢低窪，積水嚴重，數千頭豬隻被泡水淹死，業者估計損失上千萬元，非常慘重，今天雖然附近道路水大多退去，但養豬場積水仍嚴重，存活的百餘頭豬隻則在路上走動。

    由於養豬場水淹估計最高達2公尺深，目前嘉義縣府農業處、水利處及議員黃嫈珺等協助調派機具、怪手協助業者清理打撈豬隻，嘉義縣家畜疾病防治所表示，數千頭豬隻泡水，必須儘速處理，避免豬屍腐爛而有衛生安全問題，之後也會進行消毒作業，確保環境安全。

    嘉義縣暴雨成災，至少三間養豬場遭遇水患，圖為朴子一家養豬場倖存的豬隻。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣暴雨成災，至少三間養豬場遭遇水患，圖為朴子一家養豬場倖存的豬隻。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣暴雨成災，至少三間養豬場遭遇水患。（民眾提供）

    嘉義縣暴雨成災，至少三間養豬場遭遇水患。（民眾提供）

    嘉義縣暴雨成災，至少三間養豬場遭遇水患，朴子養豬場存活豬隻在路上跑。（民眾提供）

    嘉義縣暴雨成災，至少三間養豬場遭遇水患，朴子養豬場存活豬隻在路上跑。（民眾提供）

    朴子養豬場存活的豬隻。（記者林宜樟攝）

    朴子養豬場存活的豬隻。（記者林宜樟攝）

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