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    林業保育署成立台灣山林防範盜伐資訊站 邀全民一起打擊山老鼠

    山老鼠盜伐森林，造成自然資源嚴重破壞，令人深惡痛絕。（資料照）

    山老鼠盜伐森林，造成自然資源嚴重破壞，令人深惡痛絕。（資料照）

    2025/07/29 11:52

    〔記者楊媛婷／台北報導〕山老鼠盜伐森林，造成自然資源嚴重破壞，農業部林業及自然保育署透過公私協力守護森林前線，導入科技監控、建立預警系統，為更鼓勵全民參與，今（29日）宣布啟用「台灣山林防範盜伐資訊站」，提供即時盜伐熱點分布趨勢。

    隨林業保育署對打擊盜伐案件從過去的追緝轉為公私協力後，國有林地盜伐案件從2013年的290下降為2024年的58件，林業保育署署長林華慶表示，盜伐對森林造成傷害，由於過去追緝方式效果有限，因此將策略調整為資訊公開以促進公民社會參與，讓全民一起巡護並通報山老鼠，目前已有91個社區參與巡護，並從市場端阻斷盜伐木材流通，包含透過標章等標示合法木材，以提高山老鼠銷贓難度。

    林保署曾委託台北大學執行盜伐者的犯罪訪談與評估，實際到監獄訪談這些受刑的山老鼠後發現，許多山老鼠的居住地跟犯罪地的直線距離中位數僅有20公里，代表山老鼠通常與樹種分布區域有密切地緣關係，另受刑的山老鼠中，1/3比例是原住民，但原住民佔全國人口比例僅2.5%，懸殊比例意味背後有許多偏鄉經濟、社會學校家庭等教育、毒品等問題。

    和林保署共同合作守護山林的蓬萊部落長老根治優則現身說法，他表示許多部落族人當年因為窮困所以才鋌而走險盜伐，但隨著導入林下經濟，族人養雞種香菇等開始有穩定收入，並主動當護林虎，有曾因盜伐入獄3次的族人表示，過去盜伐珍貴樹種可能一夜就有數十萬元甚至數百萬元收入，但那些錢卻是要以家庭破碎等為代價，這些錢都是冰冷的，現在用林下經濟的收入則是溫暖的。

    林華慶表示，該署已正式啟用「台灣森林防範盜伐資訊站」，將會提供盜伐熱點分布、案件樣態與趨勢，盼打破過去資訊封閉情況，讓更多人一起守護森林。

    林業保育署今宣布成立台灣山林防範盜伐資訊站。（記者楊媛婷攝）

    林業保育署今宣布成立台灣山林防範盜伐資訊站。（記者楊媛婷攝）

    國內已有91個社區加入守護山林行列。（記者楊媛婷攝）

    國內已有91個社區加入守護山林行列。（記者楊媛婷攝）

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