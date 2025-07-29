帶領特教生35年奪40面競技金牌 高雄特教師李添焜獲師鐸獎

高雄特殊教育學校輔導主任李添焜深耕特教逾35年，今年獲教育部師鐸獎肯定。（李添焜提供）

2025/07/29 11:56

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄特殊教育學校輔導主任李添焜深耕特教逾35年，陪伴無數特教生與家庭走過困境，更推動特教生學習直排輪，至今已在國際特殊賽事奪得近40面金牌，今年獲得教育部師鐸獎肯定。

「特教沒有奇蹟，只有持續不斷的努力與陪伴。」李添焜說，曾有一位患有自閉症與白化症的學生，長期反覆出現強迫性關窗行為，甚至看到別人家門窗沒關，還會動手幫關，多年來讓家人和鄰居深感困擾。他透過不斷轉移注意力策略介入，日復一日陪伴和了解孩子練習情緒，終於有一天，孩子走出家門後不會去關別人家的門窗。

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從事特教多年，李添焜也遇過學生因尖叫、自傷與情緒暴走讓家庭無力應對，甚至被迫多次搬家，也有學生會攻擊師生、拒學與破壞物品，所以他會跟著他們一同搭校車回家，了解他們的情形，為學生進行放鬆訓練，導入正向行為支持等。

除了輔導工作，李添焜自1990年起推動特教生直排輪訓練，並因應重度肢障學生的需要，導入特殊奧林匹克MATP機能活動計畫，設計貼合學生能力的運動課程，讓每位學生都能享受運動的樂趣與成就感。

自2007年起李添焜多次帶領學生出國參加特殊奧林匹克世界賽，在輪鞋競速、花式滑冰與競速滑冰、地板曲棍球競賽等，為台灣奪下近40面金牌。他說，「特殊教育的價值在於開啟可能，而非定義限制。」

李添焜（前排蹲下者）多次帶領學生出國參加國際特殊賽事。（李添焜提供）

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