台大兒醫主治醫8月起值班到午夜 邱泰源：令人敬佩

衛福部長邱泰源表示，台大兒醫新制強化教學品質、兒童照顧，是非常令人敬佩的作法。（記者林惠琴攝）

2025/07/29 11:39

〔記者林惠琴／台北報導〕少子化連帶影響兒科人力，台大兒童醫院8月起主治醫師將加入夜間值班，從下午5點到午夜12點，除了人力不足外，也是為了強化對新進PGY（西醫畢業後一般醫學訓練計畫）教學指導。對此，衛福部長邱泰源今（29日）表示，台大兒醫新制強化教學品質、兒童照顧，是非常令人敬佩的作法。

邱泰源指出，台大兒醫新制主要是因應7、8月有新一批的PGY進來，下午5點到午夜12點仍可能會接一些病人與查房，為了讓兒童照顧更加周全、讓家長更安心，進而啟動主治醫師on call制度，這段時間收治患者的話，可藉此機會指導PGY，或是當家屬有問題但PGY回答沒把握時，主治醫師可以出來代為說明。

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邱泰源指出，尚未接觸臨床前，醫學系學生所學真的就是書本而已，只有在老師指導下於臨床照顧患者時，才是學習一生用來照顧病人的關鍵，因此他認為台大兒醫的新制度，對於強化教學品質，甚至對於兒童的照顧，都非常令人敬佩。

另外，台大醫院過去存在加班只能以小時計情況，台大醫院工會去年7月成功爭取「加班費計算至逐分鐘」，並據民法「回溯追捕5年加班費」，但台大癌醫中心分院基層今出面控訴，遭院方百般惡意阻撓，包含要求「要有文字記錄」才能申請。

對此，邱泰源指出，台大癌醫其實非常辛苦在經營，醫療收入都是負的，但政府也用了很大的一個決心，挹注了很多的預算資源。針對工會訴求，據了解，主要是新設5、6年的醫院，在人力上面還沒有辦法來承擔相關作業，但院長有保證「一毛錢也都不會缺少」。

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