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    首頁　>　生活

    風雨中不孤單 志工熱心暖災區 黃偉哲勘災關懷

    台南市長黃偉哲29日清晨至七股西寮里訪視災民。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲29日清晨至七股西寮里訪視災民。（台南市府提供）

    2025/07/29 12:01

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕擔心豪雨襲台南，台南市長黃偉哲昨（28）日晚持續坐鎮災害應變中心，今（29）日一早即趁雨勢稍歇前往七股與佳里地區，勘查整晚降雨是否帶來災情，實地了解居民狀況並送上關懷。

    七股西寮里、頂山里一帶歷經整夜降雨，黃偉哲表達慰問關心，民眾則感謝各界的即時支援與協助，讓復原工作得以迅速展開。黃偉哲也向災民承諾市府各單位會竭盡全力協助，讓災民的家園早日復原。

    黃偉哲也到慈濟慈善事業基金會佳里聯絡處，感謝志工們不分晝夜奔走第一線，協助清運廢棄物、提供熱食與物資，更在面對突如其來的災害時，成為災民心靈上的依靠。他表示，這份來自社會的溫暖，正是災後最可貴的力量。

    針對接連降雨可能造成的積水隱憂，相關單位也持續加強側溝巡檢與排水通暢作業，盼能降低後續雨勢造成的影響。市府災害應變中心也提醒民眾，今仍受西南氣流影響，短時強降雨機率高，若發現災情，可撥打1999通報，或透過「台南水情即時通」APP掌握即時資訊，共同守護家園。

    慈濟基金會志工正協助分類廢棄物以利清運。（台南市府提供）

    慈濟基金會志工正協助分類廢棄物以利清運。（台南市府提供）

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