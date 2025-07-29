護理好「薪」酸 台大癌醫工會控申請加班費被刁難

台大醫院工會癌醫分會今（29日）召開記者會，批評癌醫分院對加班費申請百般刁難。（台大醫院工會提供）

2025/07/29 11:59

〔記者邱芷柔／台北報導〕台大醫院癌醫中心爆發加班費追補爭議，台大醫院工會癌醫分會今（29日）召開記者會，批評癌醫分院對加班費申請百般刁難，有護理師加班300小時卻被刪除紀錄，損失約10萬元，工會痛批院方在人力不足情況下，還要求「要有護理紀錄才能申請」，讓申請流程變成「魔幻迷宮」，要求院方與工會協商並延長三個月申報期限。

工會指出，去年成功爭取「加班費逐分鐘計算」與「五年回溯補發」，台大總院已順利實施，但癌醫分院卻設下重重門檻。有工會會員反映，流程變來變去、退件頻繁，還被要求提供主管層層簽核與加班紀錄，根本是刻意刁難！

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癌醫分會理事長許銘修表示，醫療人力嚴重短缺，台大癌醫不補人卻持續加開病房，導致基層壓力沉重，還要面對院方質疑工時、刪除申請，讓許多護理人員加班卻領不到錢。他痛批，打卡時間依法推定為工時，不該因沒有簽章就被否認勞務付出。

癌醫護理師林恆駿也彙整多位同仁的申報經驗，列出院方五大阻撓方式，包括不認打卡、時數強刪、格式朝令夕改、退件無理由、公告時間極短，「我們沒有要多拿，只是要回應得的加班費。」有同事遭遇縮短申請時限、時數被刪，損失高達數萬元至20萬元不等。

癌醫分會常務理事潘泓甫補充，癌醫內科重症病床從16床降載至11床，人力緊繃、離職潮不斷，甚至傳出護理師因過勞倒下，但院方仍持續開設高價病房，「問題不解決，受害的還是病患。」

其他院所工會也聲援表示，全台醫院普遍存在加班申報困難、人力短缺與責任制誤導。新光醫院工會批評護理人力不夠僅剩500多床實際運作，院方卻預計明年新開單人病房200床，恐再度排擠既有病患照護人力。榮總工會呼籲全面推動「逐分鐘計算」、改善紙本申請流程，成大醫院工會則建議勞動部建立違法回訪制度，要求主管參與法令講習，才能真正保障醫護勞權。

台大醫院工會理事長楊心慧表示，工會願與院方誠懇對話，盼癌醫高層正視問題，透過協商穩健處理爭議，避免基層不滿持續擴大。

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