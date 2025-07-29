雨彈狂砸中南部！ 入夜後雨勢再加劇

850百帕風場分佈。（圖由中央氣象署提供）

2025/07/29 11:49

〔記者林志怡／台北報導〕受到西南氣流影響，全台各地天氣不穩定，中央氣象署持續發布較大規模或較劇烈豪雨作業。中央氣象署預報員趙竑說明，本週三前將持續受到西南氣流影響，今晚入夜後雨區還會再擴大，且雨勢進一步加強，明日南部地區可能出現豪雨以上降雨，雖週四後減弱為西南風，但仍可能出現局部大雨或豪雨。

趙竑指出，昨日0時至今天上午10時10分，全台各地都有降雨發生，但主要雨區分佈於中南部地區，嘉義縣累積雨量已達477毫米，台南市也有433毫米，另北部地區受到竹節草颱風外圍環流影響，降雨今起逐步增加，東半部地區以午後雷陣雨為主。

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此外，趙竑解釋，目前台灣處於低壓帶環境，周邊有多處低壓發展，其中竹節草颱風位於台灣北方，距離約400公里，預計往西北方向靠近浙江沿海，北上過程中對台灣影響雖逐漸減弱，但也將帶動低壓帶的風向變化，北台灣清晨起降雨明顯增加，有間歇性雨勢，並可能造成局部大雨

西南氣流主軸則位於南方，今日上午風向以西南西為主，高屏、恆春半島、南台東、蘭嶼降雨明顯，並有水氣持續移入，但入夜後因颱風北上，台灣附近將轉為西南風為主的環境，雨區將擴大至中南部地區，雨勢也將越來越明顯，明天清晨後降雨會從平地移往山區。

趙竑表示，明天將是西南氣流最強的1天，天氣持續不穩定，南部地區有豪雨以上降雨，且雖週四後西南氣流減弱，但台灣周邊仍以西南風環境為主，中南部需持續慎防局部大雨或豪雨，尤其日前受丹娜絲颱風影響，中南部地區還在復原階段，民眾務必注意最新氣象預報。

另受西南風與竹節草颱風影響，台灣周邊浪高偏高，北海岸、東半部、南部、澎湖有2-3米浪高，南部地區浪高可達3米，雖年度大潮已過，但顯著降雨加上明顯浪高仍可能造成積淹水情況，非必要也盡量避免前往海邊活動。

竹節草颱風路徑潛勢預報圖。（圖由中央氣象署提供）

定量降水預報6小時預報圖。（圖由中央氣象署提供）

大浪與長浪。（圖由中央氣象署提供）

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