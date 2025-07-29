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    高雄3原區累計撤離1203人 今晚入夜後雨區還會擴大

    高雄三原區累計撤離1203人。（原民會提供）

    高雄三原區累計撤離1203人。（原民會提供）

    2025/07/29 12:01

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市原民會說明，因應山區豪大雨以及土石流警戒警報，原住民區陸續啟動保全戶撤離，其中桃源區撤離人數計401人、茂林區撤離247人、那瑪夏撤離555人，3區共撤離1203人。

    氣象署持續發布較大規模或較劇烈豪雨作業，今晚入夜後雨區還會再擴大，且雨勢進一步加強，明日南部地區可能出現豪雨以上降雨，雖週四後減弱為西南風，但仍可能出現局部大雨或豪雨。

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