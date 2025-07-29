南橫勤和–復興、台29那瑪夏–五里埔 今早10點解除預警性封閉

高雄那瑪夏至五里埔（台29臨11線便道0K~12K）及南橫勤和至復興（台20臨93線0K~5K）路段，今天上午10點已解除預警性封閉，恢復通行。（公路局南分局提供）

2025/07/29 11:43

〔記者蘇福男／高雄報導〕受西南氣流豪雨影響，高雄那瑪夏至五里埔（台29臨11線便道0K~12K）及南橫勤和至復興（台20臨93線0K~5K）路段，昨（28日）晚8點起實施預警性封閉，公路局甲仙工務段今（29）日早上巡查並排除零星路況及滾動檢討後，兩路段上午10點已解除預警性封閉，並恢復正常通行。

但公路局南分局強調，南橫勤和至復興路段因緊急備災便道部分路段仍有零星落石風險，甲仙工務段持續進行邊坡整治作業，考量復建工作施工性並盡早提升道路抗災韌性，緊急備災便道即日起開放當地居民、農產及救災物資運輸使用，限15公噸以下車輛採戒護通行，通行時間為每日上午6點至8點、中午12點至下午1點、下午5點至6點，其餘時段不開放通行，並禁止自行車及行人徒步。

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管制時間外除緊急救難需求，由桃源區公所或警察單位通知甲仙工務段，視現地檢視安全無虞後，商請由警察單位或保全戒護通行。

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