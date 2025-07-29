免試入學續招總名額逾萬 可同時報名數所學校

教育部今日公布免試入學續招總名額。（記者林曉雲攝）

2025/07/29 11:29

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今（29日）公布，國立及私立高級中等學校114學年度免試入學續招總名額共11838名，其中，國立高中有90校、4434名。

教育部國教署組長黃瀞儀說明，教育部主管國、私立高級中等學校（含進修部）114學年度免試入學續招，共計184校，總名額11838名。其中，國立高中有90校、4434名；私立高中有94校、7404名。

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全國15個就學區核准辦理免試入學續招學校的名單、名額、簡章，即日起可至「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」查詢。

黃瀞儀提醒，尚未透過各管道錄取且報到的學生可把握機會參與續招，可同時報名數所學校，如招生學校報名人數未超過其續招名額，將全額錄取；若超過續招名額，則依招生學校就學區比序積分擇優錄取，但僅能擇一校報到。

黃瀞儀表示，依「高級中等學校辦理免試續招審查原則」規定，未於免試入學（含）之前各管道錄取且報到的學生，均得報名參加免試續招；若已向錄取學校完成報到手續且未於規定時間內辦理報到後放棄者，則不得參加；但若因特殊因素必須離開原錄取報到學校就學區，經提出證明文件並取得原報到學校書面同意者，則仍可報名參加；如違反規定經續招錄取者，將取消續招錄取資格。

黃瀞儀也表示，辦理免試續招的學校於學生報名時，至國立台灣師範大學心測中心「錄取報到管理系統」檢核，確認報名學生是否已於某入學管道報到；若是，將無法報名參加續招。

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