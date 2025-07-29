「台灣國際熱氣球嘉年華」即起至8月21日天天有看頭 週二不公休

台東縣府宣布即日起至8月21日熱氣球無公休。（縣府提供）

2025/07/29 11:33

〔記者劉人瑋／台東報導〕2025台灣國際熱氣球嘉年華部分場次受天候影響取消，遊客直呼「好可惜」，縣府今（29）宣布取消原訂週二公休場次，讓國內外遊客有更多機會欣賞繽紛熱氣球。

台東縣政府交通及觀光發展處卜敏正處長表示，今年適逢活動15週年，因颱風及天候影響取消部份場次，為了不讓球迷失望，縣府將7月6日鹿野高台及7月24日池上大坡池光雕音樂會2場次活動，順延至8月4日（鹿野高台光雕）及8月11日（池上大坡池光雕），另7月29日起原訂每週二公休日也取消，讓民眾更有機會參與熱氣球嘉年華活動。

請繼續往下閱讀...

縣政府提醒，熱氣球嘉年華持續至8月21日，熱氣球繫留活動及造型球展演進入最後3週，在鹿野高台每天5:30至7:00及17:00至18:30兩個時段進行，民眾喜愛的熱氣球繫留體驗，每日上午5點及下午4點開放現場購票。熱氣球光雕音樂會還有6場次，陸續在鹿野高台、市區國際地標及池上大坡池登場。詳細活動及交通資訊，請上2025台灣國際熱氣球嘉年華官方網站及社群平台查詢。

台東縣府宣布即日起至8月21日熱氣球無公休。（縣府提供）

台東縣府宣布即日起至8月21日熱氣球無公休。（縣府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法