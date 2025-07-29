午後雨更強！南方強對流蠢動 颱風論壇：整塊灌進來難承受

「颱風論壇」示警，南方海域那一大團對流雲系，一旦整塊灌進來，對中南部的衝擊恐怕不是能輕忽承受的。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

2025/07/29 11:42

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受西南氣流影響，氣象署啟動大規模豪雨作業，嘉義以南4縣市也宣布停班停課，不過截至今（29日）上午11點，雨量主要集中在恆春半島，隨著「竹節草」颱風向西移動，午後雨勢將轉強，南部民眾不可掉以輕心。

臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前南部雨勢不如預期大非消失，而是時序延後，列出4點分析指出，一是原先預期「竹節草」向西移動，帶動整體環流轉變，使西南氣流如期影響台灣，不過卻被「柯羅莎」拖住，往西移動的速度延後了約半天，風場遲遲未轉變，導致雨勢的發展也相對遞延。

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再者颱風外圍環流與偏西、西南風在台灣南方海域交會，發展出強烈且大範圍的雷雨帶，不過大多沿著南部沿海移動，未能深入內陸。第三個原因是，同時西南氣流仍偏向巴士海峽，主要降雨集中在恆春半島附近，尚未全面轉向南部陸地。

最後，「颱風論壇」指出，今下半天，隨著「竹節草」進一步往西移動，靠近中國浙江沿海，台灣將逐漸轉為受強勁西南風或西南氣流主導，預計午後開始，水氣將快速增多，中南部降雨範圍擴大、轉強、時間拉長，並可能出現持續性降雨或短時強降雨的狀況。

「颱風論壇」示警，南方海域那一大團對流雲系，一旦整塊灌進來，對中南部的衝擊恐怕不是能輕忽承受的。

「竹節草」被「柯羅莎」拖住，往西移動的速度延後了約半天，風場遲遲未轉變，導致雨勢的發展也相對遞延。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

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