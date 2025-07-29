為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    午後雨更強！南方強對流蠢動 颱風論壇：整塊灌進來難承受

    「颱風論壇」示警，南方海域那一大團對流雲系，一旦整塊灌進來，對中南部的衝擊恐怕不是能輕忽承受的。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    「颱風論壇」示警，南方海域那一大團對流雲系，一旦整塊灌進來，對中南部的衝擊恐怕不是能輕忽承受的。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    2025/07/29 11:42

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受西南氣流影響，氣象署啟動大規模豪雨作業，嘉義以南4縣市也宣布停班停課，不過截至今（29日）上午11點，雨量主要集中在恆春半島，隨著「竹節草」颱風向西移動，午後雨勢將轉強，南部民眾不可掉以輕心。

    臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前南部雨勢不如預期大非消失，而是時序延後，列出4點分析指出，一是原先預期「竹節草」向西移動，帶動整體環流轉變，使西南氣流如期影響台灣，不過卻被「柯羅莎」拖住，往西移動的速度延後了約半天，風場遲遲未轉變，導致雨勢的發展也相對遞延。

    再者颱風外圍環流與偏西、西南風在台灣南方海域交會，發展出強烈且大範圍的雷雨帶，不過大多沿著南部沿海移動，未能深入內陸。第三個原因是，同時西南氣流仍偏向巴士海峽，主要降雨集中在恆春半島附近，尚未全面轉向南部陸地。

    最後，「颱風論壇」指出，今下半天，隨著「竹節草」進一步往西移動，靠近中國浙江沿海，台灣將逐漸轉為受強勁西南風或西南氣流主導，預計午後開始，水氣將快速增多，中南部降雨範圍擴大、轉強、時間拉長，並可能出現持續性降雨或短時強降雨的狀況。

    「颱風論壇」示警，南方海域那一大團對流雲系，一旦整塊灌進來，對中南部的衝擊恐怕不是能輕忽承受的。

    「竹節草」被「柯羅莎」拖住，往西移動的速度延後了約半天，風場遲遲未轉變，導致雨勢的發展也相對遞延。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    「竹節草」被「柯羅莎」拖住，往西移動的速度延後了約半天，風場遲遲未轉變，導致雨勢的發展也相對遞延。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播