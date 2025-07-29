嚴防屏東豪雨雷擊造成停電 台電加強巡檢、259位搶修人員待命

因應豪雨恐致災，台電屏東區處加強各式機具整備。（台電屏東區處提供）

2025/07/29 11:11

〔記者羅欣貞／屏東報導〕因應南部豪雨，台電屏東區營業處今（29）日加強整備，259位搶修人員隨時待命，一旦有停電事故，即可展開緊急搶修。

因應豪大雨可能持續侵襲，恐造成電力設施受損影響供電，台電屏東區營業處表示，已針對山區及沿海低窪地區的有安全疑慮桿線進行補強，並備妥259名搶修人員、55輛升空車、39輛吊臂車及83輛大小型工程車，優先完成淹水區線路巡檢，也在易淹水地區變電所安裝好防水閘門及測試高、低水位警報器等。

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台電強調，台電配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，針對豪雨造成的停電事故，台電將積極搶修。

台電也呼籲各大樓住宅備妥抽水機並安裝防水閘門，以免地下室進水影響配電設備供電安全；此外，民眾若發現電線掉落或電桿傾倒，切勿靠近，請立刻通報台電客服專線1911，或透過官網「天然災害停復電資訊專區」通報查詢停電狀況，台電將儘速處理。

因應西南氣流帶來豪雨，台電屏東區處派員加強巡檢。（台電屏東區處提供）

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