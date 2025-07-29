響應福爾摩沙北海岸藝術季 新北藝箱計畫線上交流會即起報名

圖為參與新北藝箱計畫的藝術家王毓淞作品「海龜海歸1980」。（新北市文化局提供）

2025/07/29 11:08

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市文化局響應「福爾摩沙北海岸藝術季」，持續辦理「新北藝箱」計畫，邀請淡水社造團隊持續走入社區。文化局長張䕒育說，今年「藝箱交流站」邀請藝術家、文史工作者於7、8月舉辦3場線上分享會，交流他們對北海岸的文化想像與生活觀察，並於9月2日起至10月，在淡水、三芝、石門區等地展出6件藝術作品；線上交流會即起開放線上免費報名。

文化局指出，北海岸藝術季由交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處主辦，以「漂流木演義」為主題，即日起至9月28日展出多件地景藝術作品；「新北藝箱」則是持續媒合藝術家進駐北海岸據點，與地方居民共同創作，線上交流活動將於7月31日、8月7日與8月14日晚間8點舉行，將由策展人涂維政、小雞籠文史工作室主持人周正義、淡江大學黃瑞茂教授、水管頭駐村召集人尤昱翔以及6位參展藝術家來分享。

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文化局介紹，6位參展藝術家包括王毓淞、李若玫、廖欣潁、陳軍鈞、黃湘智、周佳儒。

文化局補充，「藝箱交流站」線上交流會即起開放線上免費報名 ，更多活動資訊可至「OPEN 北海岸粉絲專頁」或「2025福爾摩沙北海岸藝術季」活動網站查詢。

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