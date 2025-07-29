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    屢遭點名下台 邱泰源：衛福部努力社會應該有目共睹

    被點名下台，衛福部長邱泰源表示，從賴政府上任以來，不管是內閣的努力或衛福部團隊的努力，應該社會都有目共睹。（記者林惠琴攝）

    被點名下台，衛福部長邱泰源表示，從賴政府上任以來，不管是內閣的努力或衛福部團隊的努力，應該社會都有目共睹。（記者林惠琴攝）

    2025/07/29 11:05

    〔記者林惠琴／台北報導〕首波24位國民黨立委與停職的新竹市長高虹安罷免案全遭否決，綠營支持者氣氛低迷，內閣改組聲浪不斷，其中衛福部長邱泰源屢遭點名下台。對此，邱泰源今（29日）表示，從賴政府上任以來，不管是內閣的努力，或者是為衛福部團隊的努力，應該社會都有目共睹。

    針對屢遭點名下台，邱泰源指出，新政府在去年5月20日上任之後，在總統賴清德、行政院長卓榮泰的領導下，在人民的健康、國家安全的維護，以及經濟產業的發展，都做了非常深入且具前瞻性的政策實施。以衛福部來說，除了原來照顧全民的健康以外，也特別推動健康台灣的11項工作，因此「不管是內閣的努力，或者是為衛福部團隊的努力，社會應該都有目共睹」。

    另外，大罷免失利後，衛福部次長呂建德一度在臉書發文「剿匪也不是一次就成的」，引來民眾黨大力抨擊，認為不適任政務官。對此，邱泰源指出，站在國家是一個民主社會，大家可以有不同的意見表達，而呂建德也有表達說應該用更正向、更溫暖的語氣，強調團結是他的原意，希望大家能夠放下情緒、攜手合作，共同邁向更好的未來。

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