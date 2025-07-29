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    屏東雨勢「還好」網呼又賺1天假 周春米：安全考量停班課

    屏東縣長周春米（左1）今天上午到大仁滯洪池了解整備狀況。當時並未下雨。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米（左1）今天上午到大仁滯洪池了解整備狀況。當時並未下雨。（記者羅欣貞攝）

    2025/07/29 10:59

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣今（29）日全縣停止上班上課，截至目前雨勢未如預測強，許多網友直呼「又賺了一天假！」；縣長周春米上午視察鹽埔鄉大仁滯洪池時說明，依據中央氣象署昨針對屏東今天的預報，降雨量大概在350毫米以上，所以依照相關規定停班停課，現在是極端氣候，安全考量格外重要。

    屏東縣長周春米表示，因為昨（28）日上班時，就接到水利署、經濟部次長的來電，通知我們要提早注意這兩天的豪大雨，我們也看到嘉義在星期日晚上到星期一清晨降了好大豪雨造成災害，現在極端氣候，每個縣市政府面臨相關氣象預報都是戰戰兢兢防備。

    周春米進一步說明，屏東縣府團隊昨緊急召開防災會議，了解氣候及氣象署相關預報，就在昨晚7點過後確定預測降雨量會超過350毫米，安全起見，大家一起要防災，所以決定今天停止上班上課，尤其山區跟恆春半島，山區雨量目前是比較令人擔心的，所以也請易成孤島的原鄉地區、滿州分水嶺等也會開始預防性撤離，一切做最好的防範與注意，確保鄉親安全。

    依據中央氣象署雨量觀測，屏縣今天零時至上午10時30分，降雨量明顯地區集中在恆春半島，以恆春鎮的大坪頂測站最高，累積雨量達259毫米，也排名全台第一位。氣象署目前針對「屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至12時30分止。民眾仍須相當留意。

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