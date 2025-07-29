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    台東往返綠島交通船像「海盜船」 一堆遊客狂吐

    離島碼頭邊激起巨浪。（民眾提供）

    離島碼頭邊激起巨浪。（民眾提供）

    2025/07/29 11:18

    〔記者劉人瑋／台東報導〕受到強勁西南氣流的影響，台東綠島蘭嶼附近的風浪越來越大，為了安全起見，往返台東富岡漁港與綠島之間的交通輪在29、30日2天只開上午航班，中午過後交通輪都停駛。船隻接近離島時風浪加劇，遊客在船上有如坐著「海盜船」，但為了使行程不受影響還是勇往直前。

    富岡漁港碼頭上，大批遊客上下船，等於是整天的遊客「濃縮」到半天，對遊客來說，最多也就是提早半天出發或返航。遊客表示，因為暑假行程、飯店都訂好了，只好改變航班。

    而綠島附近海上的浪大，返回本島的遊客一開始都心驚膽跳，還好到了台東附近浪變小了，也讓他們鬆了一口氣。前往綠島的遊客只看到台灣這裡的天氣，心中惴惴的說「看這（台東市）的天氣還很好，應該不會暈船」。實則船愈靠近離島，風浪更大，有遊客說，船上一堆人已經開始狂吐，真的很可怕。而據中央氣象署預報，離島海面約6到7級風，浪高約3到4公尺，對沒有跑船經驗的一般民眾來說實則不小。

    排隊往、返離島遊客集中在早上。（民眾提供）

    排隊往、返離島遊客集中在早上。（民眾提供）

    排隊往、返離島遊客集中在早上。（民眾提供）

    排隊往、返離島遊客集中在早上。（民眾提供）

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