防建臺高中報錯科風暴重演 大考中心設防呆機制：未來須檢核才完成報名

針對建臺高中今年分科測驗報錯考科事件，大考中心設計防呆機制，未來必須檢核才完成報名。（資料照）

2025/07/29 10:37

〔記者楊綿傑／台北報導〕今天分科測驗分數出爐，針對苗栗建臺高中考生報錯考科重大疏失，且已無法補救，大考中心表示，肯定學校協助進行集體報名，而考生也有檢核資料責任，已於報名系統建置確認機制，未來學校及考生都須檢核資料無誤才能完成報名。等同設立「防呆機制」以杜絕類似事件。

建臺高中考試舉行前幾天被爆出校方報錯23名考生應考科目事件，其中15名考生應報考生物變成考歷史，5名考生應報考歷史卻變成考生物，另有3名學生漏報數學乙科，引起社會討論，雖有人為考生請命，但教育部及大考中心考前明確表示，為維持公平，無法臨時改正，甚至有學生為此棄考。

請繼續往下閱讀...

大考中心主任張新仁今天表示，首先要肯定集報學校幫助考生集體報名的心意，但集報考生也要善盡檢核報考資料的責任，才能確保集體報名資料能正確無誤。為了避免此次失誤再度發生，大考中心已於報名系統建置確認機制，讓集報學校和集報考生雙方都確實完成檢核報名資料正確無誤後，才能完成檔案傳輸。大考中心也將提供集報學校和集報考生有關報名程序檢核表。

事實上根據考試簡章記載，集報之後的「報考資料確認表」內個人報名資料，考生必須親自詳實確認無誤並簽名，而報名日期截止後，不能要求更改報名科目。後續在考試確認報名資料期間（今年為6月18日至20日），考生如發現報名資料與原報名資料不同、遺漏，且有不可歸責考生須更正時，可在截止日前提出申請。但在此次建臺高中事件中，均未在各程序期限內提出任何更正要求，造成無法挽回的錯誤。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法