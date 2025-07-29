模擬人腦學習記憶 陽明交大研發成果登國際頂尖期刊

陽明交通大學講座教授劉柏村（前排左）帶領研究團隊，近期成功研發出一種基於全金屬氧化物異質接面的「光電突觸電晶體」，已刊登於國際頂級學術期刊「Small」。（陽明交大提供）

2025/07/29 10:38

〔記者林曉雲／台北報導〕國立陽明交通大學光電工程系講座教授劉柏村帶領研究團隊，近期成功研發出一種基於全金屬氧化物異質接面的「光電突觸電晶體」，已刊登於國際頂級學術期刊「Small」，成功模擬人腦中突觸的學習與記憶行為，實現類生物神經系統的多重突觸可塑性表現，未來可望推展至智慧型醫療診斷、自駕車視覺模組、穿戴式感知裝置及仿生機器人等領域，促進人工智慧與感測科技的融合發展。

劉柏村說明，此光電突觸電晶體，不僅具備感測功能，亦能模擬人腦神經元的記憶與學習功能，可望成為下一代人工視覺感知與神經形態運算系統的關鍵元件。亦即有助於想像未來的自駕車能像人腦一樣「記得」關鍵畫面，或是醫院裡拍攝的X光或斷層掃描圖像機器，未來可自動把異常區域「圈」出來，以幫助醫師判斷病情。

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劉柏村教授表示，該元件採用氧化鎢（WO₃）與鎢摻雜氧化鋅銦（InWZnO）形成異質接面，成功模擬人腦中突觸的學習與記憶行為，實現類生物神經系統的多重突觸可塑性表現，這項裝置在650、525與460奈米可見光波段下展現出極高的光響應度，遠高於現有文獻中的同類型元件，另透過光脈衝刺激與閘極電壓調控，該元件成功模擬了短期記憶與長期記憶之轉換，顯示其在動態突觸行為上的出色再現能力。

更重要的是，研究團隊進一步設計出以該元件為基礎的2 × 2 光突觸陣列模組，能夠實時接收紅綠藍三原色光訊號並模擬學習與記憶，呈現類似人眼視網膜對影像強度與顏色的分層式感知與儲存機制，藉由模擬多次學習與遺忘過程，元件展現出高度穩定的光誘導導電性變化與長期記憶保持能力，即使移除光刺激後，元件仍能維持穩定的記憶狀態，顯示其優異的非揮發性記憶特性，為仿生視覺記憶晶片的開發奠定重要基礎。

為驗證其在實際運算任務中的應用潛力，研究團隊將此突觸元件導入人工神經網路模擬平台中，針對手寫數字辨識與圖像分割任務進行模擬測試，在經過高斯雜訊與條紋噪聲等模擬惡劣環境下，系統仍可達到高辨識準確率；在圖像分割任務中，搭配U型神經網路架構 （U-Net） 後，可達到接近理想的分割準確率，顯示該元件具備極佳的視覺處理穩健性與學習能力。

陽明交大講座教授劉柏村研究團隊成功模擬人腦中突觸的學習與記憶行為，實現類生物神經系統的多重突觸可塑性表現，圖為實驗室晶片。（陽明交大提供）

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