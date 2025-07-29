鄭明典PO圖秀「大氣長河」 網喊好險：不然又致災了

鄭明典今上午分享「850百帕氣流及風向圖」，透過畫面可看到一條「大氣長河」由北印度洋直通西北太平洋，在台灣上空更有季風低壓環流及季風氣流輻合，產生區域性的「西南氣流」，所幸強對流帶並未往陸地上移入。（圖擷自臉書）

2025/07/29 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕受到西南氣流及第8號颱風「竹節草」的外圍環流影響，各地天氣不穩，氣象署今晨就針對全台16縣市發布豪大雨特報，昨晚也先上修預測雨量，提醒嘉義以南提防強烈雨勢。前氣象局長鄭明典今上午也發文分享「850百帕氣流及風向圖」，透過畫面可看到一條「大氣長河」由北印度洋直通西北太平洋，在台灣上空更有季風低壓環流及季風氣流輻合，產生區域性的「西南氣流」，所幸強對流帶並未往陸地上移入。他也直言「看得懂的人很緊張，看不懂的人就只會說風涼話了」。

鄭明典今上午在臉書發文分享「850百帕氣流及風向圖」，並指圖中顯示850百帕的風場以及風速，透過畫面可看到「大氣長河」。

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鄭明典在圖示畫上粗黑線加箭頭，並說明「季風的強風帶由北印度洋直通西北太平洋」，這是一股強勁又潮濕的氣流，尺度很大，攜帶大量的水氣往北半球的中、高緯度而去，因此被稱為「大氣長河！」鄭明典指出，季風系統裡的強風通過巴士海峽和菲律賓北部，這部分是季風系統裡的「西南氣流」。

鄭明典也在圖中的台灣上空畫了兩個圈圈，並指現在台灣東北方一圈的強風（圖中的內圈），是竹節草颱風的環流，現在台灣北部的雨區算是竹節草颱風外圍環流的直接影響。至於颱風環流外部還有一個尺度稍大的環流（圖中的外圈），那是一個季風低壓環流。

鄭明典表示，昨天南部的雨災就來自季風低壓環流和季風氣流的輻合，兩者相疊產生區域性的「西南氣流」。而這個輻合區的北側幾乎不下雨，可以解釋成颱風外圍沉降很微弱的影響。

鄭明典提到，昨天傍晚開始，這個輻合區偏南移動，台灣山區受到微弱沉降區的影響，氣流越來越無法「越山」，於是輻合區的不穩定氣流開始明顯的繞山運動，繞山運動加強近岸氣流的輻合，因此昨晚強南部對流有沿海岸線發展的趨勢，主要強對流帶沒有往陸地上移入。

對此網友紛紛表示「好險啊，不然又致災了」、「就是西南氣流強風軸（局長畫的粗黑線），沒有對準台灣，只是 『擦過』台灣」、「幸好長時強降雨區域大部分都在海上，要不然就要慘兮兮了！」、「謝謝鄭局長這麼用心分析，給大眾了解」、

對於部分網友質疑先前的預報失準，以及網友提問「以這樣的現象來看，不知是否影響了停班停課的判斷？」鄭明典也在留言回應時強調「受呂宋島影響，有一股西南氣流是『北偏』的，多數模式是反映北偏西南氣流的影響，就氣流觀點，實際差距非常、非常小！類似在堤防邊，將溢堤而未溢堤的邊緣！」，他也直言「看得懂的人很緊張，看不懂的人就只會說風涼話了」。

也有網友提問「地形因素沒有辦法納入預測模型嗎？」對此鄭明典則回應「解析度的問題，電腦還不夠快」。

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