強降雨襲台南 黃偉哲防災貼文引網友論戰

台南市長黃偉哲今日一早探視七股區西寮里、頂山里。（擷自臉書）

2025/07/29 10:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕西南氣流及第8號颱風外圍環流影響帶來強降雨，台南市今（29）日停班停課，但市長黃偉哲臉書貼文提醒防災，卻意外成為網友論戰。留言區充斥挺市府與批評聲浪，甚至出現陌生帳號，引發關注。市府則強調災情即時應變，全力投入救援與清理。

黃偉哲貼文指出，市府各局處全面進駐災害應變中心，24小時輪班待命。他提醒市民可透過1999通報災情，並使用「台南水情即時通」掌握資訊。今日一早已率隊前往七股區西寮里、頂山里勘災，昨夜的大雨，所幸沒有對台南帶來嚴重的災害。

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不過，網友留言反應熱烈，有人政治性留言：「為什麼要公投？直接重啟不好嗎？11億拿來救災不好嗎？」更有人發表：「黃國昌恐白花11億，民眾黨國民黨會拒絕拿去賑災？」

也有網友正面回應：「謝謝政府團隊！希望平安！」、「雨真的太大了」、「早上一開始還想說沒風沒雨，結果現在雨下得像倒的，感謝你做的決定」。

然而，社群出現不少新帳號留言引發討論，留言區一度變成意見攻防場。有網友留言：「致災性降雨這幾個國字是哪裡不理解嗎？下在哪都一定淹水啦？是要選錯什麼承擔什麼？來自澳門，看起來現居台灣北部，是在嘴什麼嘴，共產黨在你的母國啦，台灣海峽的對面。」

此外，有YouTuber日前上傳丹娜絲颱風災後21日鹽水老家垃圾未清畫面，強調完全沒有責備清潔人員，但引發輿論波瀾。網友留言：「很怕po受災影片就被公審了」，也有人留言：「市府團隊辛苦，加油」。

市府則已澄清該影片為21日週一拍攝，家戶多在週末大量清出垃圾，清潔隊已22日清運完畢。且災後清潔隊動員所有能量，已在20天內清除災區相當於9個月的垃圾量。

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