用高度向爸爸致敬 台灣第一水庫推父親節攀樹活動

虎頭埤推出父親節限定的攀樹體驗優惠活動。（圖由南市觀旅局提供）

2025/07/29 10:34

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今年父親節如何慶祝？有「台灣第一水庫」之稱的虎頭埤風景區，特地推出限定的攀樹體驗優惠活動，市府觀光旅遊局邀請大小朋友一起來，挑戰自我、親近自然，用高度向爸爸致敬。

觀旅局長林國華表示，為了感謝像大樹一樣長年辛苦支撐照顧家人的爸爸，虎頭埤特地與上杉夏海本然教育團隊合作，推出父親節限定的攀樹活動，在專業教練的指導下，全家大小都能安全體驗。

請繼續往下閱讀...

林國華提到，虎頭埤各式林木屹立，景觀雅致空氣清新，今年特別推出超有「樹」感的虎頭埤攀樹體驗日，8月10日熱鬧登場，要讓爸爸攜手寶貝們一起上樹放風趣。

今年首次推出「攀樹體驗挑戰版」，體驗挑戰版現場價每人900元，網路報名優惠價每人850元；另有「攀樹體驗挑戰版-3人團報88節優惠活動」，3人同行原價2700元，網路報名可享88折優惠價2376元。

林國華強調，若參與者其中1人為爸爸，更可享爸爸門票1張、車票1張免費優待，其他爸爸專屬加碼禮還包含8月9日入住虎頭埤風景區露營區，當天露營費現折188元等優惠好康。

市長黃偉哲指出，虎頭埤園區廣大，花木扶疏賞心悅目，更有多條森林步道，遊客漫步於各步道中，享受森林芬多精，不僅強健身心，更令人神清氣爽。

黃偉哲說，由於園區內有許多參天大樹，因此今年虎頭埤父親節活動亮點是頗受歡迎的「攀樹體驗」，特別推出「與爸樹上有約—父親節攀樹活動」，不但可以讓小朋友從爸爸的高度看世界，更可以與爸爸一起看得更高、看得更遠，創造專屬自己的節日珍貴回憶。

8月10日活動分2梯次，體驗時間約90分鐘，第1梯次為上午9點到10點半，第2梯次為上午10點半到12點，每梯次5組，合計共10組，即日起開放報名，8月6日報名截止。

報名網址：上杉夏海（rezio.shop）；活動詳情與線上報名可洽虎頭埤風景區官方網站或臉書粉絲專頁。

虎頭埤推出父親節限定的攀樹體驗優惠活動。（圖由南市觀旅局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法