史瓦帝尼部長訪台 台灣獎學金可助史國學生來台讀新興科技

教育部長鄭英耀（右）熱情接待史瓦帝尼王國公共服務部長馬瑟寇（左）訪台。（教育部提供）

2025/07/29 10:21

〔記者林曉雲／台北報導〕史瓦帝尼王國教育暨訓練部長蘇馬洛、公共服務部長馬瑟寇來訪台灣，史瓦帝尼是台灣在非洲的重要教育合作夥伴。今（2025）年共有609位史國學生來我國學習，另有2位台灣教師赴史國教授華語，教育部長鄭英耀表達歡迎並鼓勵史國優秀學生來台灣攻讀研究型大學，特別是在資訊與通訊科技、人工智慧等領域，我國亦提供「台灣獎學金」等，以深化兩國邦誼、強化教育交流，推動青年人才的雙向流動。

鄭英耀昨（28）日下午接待蘇馬洛（Hon. Owen Sabelo Nxumalo）、馬瑟寇（Hon. Mabulala Maseko）及教師服務委員會秘書戴藍謝（Mr. Dlamini）一行，雙方就教育人力培育與職業訓練等議題進行深入交流，期盼進一步深化教育合作關係，促進雙邊友好情誼。

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鄭英耀表示，我國與史瓦帝尼王國在教育領域已有穩固合作基礎，包括靜宜大學、高雄醫學大學、長榮大學及國立高雄科技大學等，皆與史瓦帝尼大學簽署學術交流協議，面對全球新興科技的挑戰，台灣積極強化技職教育課程與產業的連結，同時推動「台灣獎學金」，鼓勵國際學生來臺攻讀學位；也提供華語文獎學金，邀請對華語及台灣文化有興趣的國際師生來台灣學習，並選送優秀華語教師赴海外推動華語文教育，期盼透過此次雙邊會談，進一步強化教育國際化與雙方人才交流。

蘇馬洛感謝教育部的熱情接待，表示他負責該國高中以下及職業訓練教育，此次訪問讓他進一步瞭解台灣的教育政策，特別對技職教育與產業鏈結的實務經驗印象深刻，並高度肯定台灣在課程設計上重視理論與實務並重，致力於培養學生兼具專業能力與實作思維；對於台灣推動2030雙語政策，蘇馬洛表示，樂意推薦優秀英文教師傅我國中小學任教，進一步促進雙方在教育與人才培育領域的合作。

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