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    汽機車燃料費剩三天可繳費！逾期可罰鍰三千元

    汽機車燃料費繳費期限到7/31止，逾期會被罰鍰3千元。（記者吳亮儀攝）

    汽機車燃料費繳費期限到7/31止，逾期會被罰鍰3千元。（記者吳亮儀攝）

    2025/07/29 10:20

    〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部公路局今天（29日）提醒，自用汽車及機車燃料使用費已在7月1日開徵，繳費期限到7月31日止，請車主把握最後幾天繳費期限，逾期會被罰鍰三千元。

    公路局表示，民眾可持繳納通知書至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網，務必確認網址或手機下載「監理服務APP」、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行、元大行動、台北富邦銀行及全支付等APP，以信用卡或金融活期帳戶線上繳納，若使用信用卡繳納，手續費請洽各發卡銀行，其餘繳納方式免手續費。

    公路局說明，若不確定自己的車輛是否已繳納汽燃費的車主，可先透過「監理服務網」或「監理服務APP」進行查詢，避免重複繳納。如尚未繳納，除可透過「監理服務網」或「監理服務APP」進行線上繳費，也可利用超商多媒體設備補單及臨櫃繳納。

    此外，車主倘有繳費證明需求，也可利用「監理服務網」即時查詢下載、列印或逕洽詢監理機關。

    同時公路局也鼓勵車主申辦活期帳戶約定轉帳扣繳，請車主於「監理服務網」、「監理服務APP」申辦，以後就不必擔心遺忘繳費而受罰。

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