桃市豪大雨不斷 桃園區民族地下道又淹了

桃園區民族地下道因豪大雨淹水了，桃園警分局大樹、景福派出所分別在兩端出入口管制，避免駕駛人誤入發生災害。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/07/29 10:24

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市今（29）日豪大雨不斷，桃園區民族地下道又淹水了，淹水最高達68公分，桃園警分局獲報，分別由武陵、大樹派出所員警在兩端出入口封路管制，避免駕駛人誤入發生災害，因適逢上班尖峰時段，同步通報警察廣播電臺及桃市府交通局發布訊息，提醒用路人先行改道民權路，桃市府養護工程處也派員到場，經檢查4部抽水機均正常運作，因雨勢過大無法即時排除，立即使用抽水車及抽水機加速抽水，於上午8點55分完成抽水排除障礙恢復通行。

網友說，「民族地下道每逢豪大雨必淹水，幾年下來已經習慣了，下大雨都會先避開該路段」、「小時候住在旁邊，民族地下道還蠻常淹水的」、「近幾年沒有像以前淹那麼大了」。

桃園區民族地下道因豪大雨又淹水了。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園區民族地下道因豪大雨又淹水了。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園區民族地下道因豪大雨淹水了，桃園警分局大樹、景福派出所分別在兩端出入口管制，避免駕駛人誤入發生災害。（記者鄭淑婷翻攝）

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