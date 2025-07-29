斗六50年老市場要大變身 公所斥資3257萬8/8開工

斗六西市場已有逾50年，街道壓花路面破損嚴重。（記者黃淑莉攝）

2025/07/29 10:09

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗六市西市場道路排水改善工程將在8月8日開工，斗六市長林聖爵今（29）日指出，為降低交通與市場營業衝擊，工程分4階段施工，預計2026年3月初全部完工，提供民眾更安全、舒適及整潔市場環境。

斗六西市場距離斗六火車站不到百公尺，不少外縣市民眾專程搭火車來逛，加上販售商品琳琅滿目，是雲林最受歡迎的傳統市場。林聖爵表示，西市場設置超過50年，自來水管線也從未汰換，周邊排水經常因攤販隨意傾倒油水、魚肉殘渣與鱗片造成堵塞，加上壓花地坪與道路破損情況嚴重，導致民眾購物行走時常有跌倒意外發生，遇颱風或強降雨發生積淹水，令人詬病。

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林聖爵說，市場改善工程今年4、5、6月共舉辦3場說明會，廣泛蒐集民眾與攤商意見，檢討修正後完成設計，總經費3257萬元，除排水、道路整建，還規劃新增機車停車格約250格、完善道路標線等。

斗六市公所指出，工程已在本月發包，預計8月8日開工，工程將分4階段施工，第1階段8月8日至8月18日雲林路一段鋪面與標線改善、第2階段8月18日至10月18日興北街到大同路區域改善、第3階段10月18日至12月18日興中街到興北街段、第4階段12月18日至明年3月3日興南街至西平路段，期間遇到明年春節，為方便民眾採買辦年貨，2月9日至2月23日暫停施工。

市公所提醒，民眾違停車輛、路旁私人物品及攤位，請民眾在期限內自行拆除，未拆除者公所將在施工前強制拆除。

斗六西市場已有逾50年，街道路面破損。（記者黃淑莉攝）

斗六西市場道路及排水改善工程將分4階段施工。（斗六市公所提供）

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